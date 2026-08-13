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Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı

Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı Haber Videosunu İzle
Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı
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Mardinspor Stadı'nda Fenerbahçe marşının son ses çalınması dikkat çekti. Stadyumun hoparlörlerinden yüksek sesle Fenerbahçe marşı açılmasının ardından marşı çalan personelin istifasının istendiği belirtildi.

Mardinspor Stadı'nda beklenmedik bir olay yaşandı. Stadyumun ses sisteminden Fenerbahçe marşı yüksek sesle çalındı. Marşın tribünlerin bulunduğu alanda son ses yankılanması dikkat çekerken, yaşananların ardından olayın sorumlusu olduğu belirtilen personelle ilgili harekete geçildi.

İSTİFASI İSTENDİ

Stadyumun ses sisteminden Fenerbahçe marşını açan personelin istifasının istendiği belirtildi. Yaşanan olayın ardından personelle ilgili alınacak karar merak konusu olurken, konuyla ilgili başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

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