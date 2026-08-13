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Görele'de sel felaketi: Anne ve iki kızının cansız bedenine ulaşıldı

Görele'de sel felaketi: Anne ve iki kızının cansız bedenine ulaşıldı
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Giresun'un Görele ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış sonrası Zıva Deresi'nde meydana gelen selde, piknik yapan Kırca ailesinden anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca sulara kapılmıştı. Arama kurtarma çalışmalarında önce kızların, ardından da annenin cansız bedenine ulaşıldı. Baba Mehmet Kırca ise kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.

Giresun'un Görele ilçesinde dün iki kız kardeşin ölümüne, annelerinin ise kaybolmasına neden olan selin ardından süren arama çalışmalrı sınrasında annelerinin de cansız bedenine bu sabah ulaşıldı.

Sis Dağı'nda dün etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükselirken, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı. İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini kurtarmak için çaba sarfetti. Bu sırada baba Mehmet Kırca kendi imkanları ile kurtulurken, eşi ve iki kızı ise sel sularına kapıldı.

Yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda, ilk olarak kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Zekiye Kırca ile Burçin Kırca'yı arama çalışmaları ise havadan ve karadan devam ederken, Burçin Kırca'nın da cansız bedeni dereye düştüğü yerden 25 km mesafede Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu.

Anneleri Zekiye Kırca'nın cansız bedeni ise Kırıklı Köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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