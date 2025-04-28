Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

İspanya ve Portekiz genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanıyor.

İspanya ve Portekiz'i etkisi altına alan geniş çaplı enerji kesintisi hayatı felç ederken, Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, Başbakan Pedro Sanchez'e çağrıda bulunarak üçüncü seviye alarm ilan edilmesini talep etti. Bu adım, İspanyol ordusunun enerji krizine doğrudan müdahale etmesine zemin hazırlayacak.

Yetkililer, kesintinin sebebine yönelik soruşturmaların sürdüğünü belirtirken, siber saldırı olasılığı da gündemde tutuluyor.

İSPANYA'DA KAOS YAŞANIYOR

İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık yaşanırken, kentteki Barajas Havalimanı ile Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda aksamalar yaşanıyor.

Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri aksadı.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE) firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi.

İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki "Ulusal Elektrik Şebekesi'nin kesilmesi" nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da elektrik kesintileri sebebiyle askıya alındı.

AMELİYATLAR ASKIYA ALINDI

İspanya'da sağlık sistemi işlevini jeneratörler sayesinde devam ettiriyor.

Madrid'deki Gregorio Maranon hastanesinin bir sözcüsü, El Pais'e yaptığı açıklamada, kesintinin süresine bağlı olarak kararlar almak için bir acil durum komitesinin etkinleştirildiğini söyledi.

Bu acil durum sistemlerinin de devreye girdiği ve ışıkların yandığı Madrid'deki 12 de Octubre Hastanesi'nde bir sözcü, devam etmekte olan müdahalelerin devam ettiğini ve başlamamış olanların, acil olanlar hariç şimdilik askıya alındığını belirtti.

Barselona'daki Hospital del Mar'in normal şekilde çalıştığı bildirildi.

MADRİD'DEN ÜÇÜNCÜ SEVİYE ALARM

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Madrid Bölgesi Başkanı Ayuso, kesintinin etkilerinin kontrolden çıkmaması için hükümetten acil adım atılmasını istedi. Üçüncü seviye alarm durumunun ilan edilmesi halinde:

Ordu kriz bölgelerine konuşlandırılacak,

Trafik, güvenlik ve temel altyapı destek hizmetleri askerî güç tarafından sağlanacak,

Kriz yönetimi doğrudan merkezî hükümet ve savunma bakanlığı tarafından koordine edilecek.

Ayuso, özellikle metroların durması, havaalanlarının çalışamaması ve iletişim ağlarının çökmesi nedeniyle kamu güvenliğinin riske girdiğini belirtti.

"DÜZELMESİ 10 SAAT SÜREBİLİR"

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'dan yapılan açıklamada, söz konusu elektrik kesintisinin tarihte benzeri olmadığı ifade edilirken, elektriğin ülkenin büyük bölümüne yeniden sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceği kaydedildi.

İSPANYA VE PORTEKİZ EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELER

Yerel saatle 12.00'de başlayan kesinti İspanya ve Portekiz genelinde ulaşım, iletişim ve sağlık hizmetlerinde büyük aksaklıklara neden oldu. Madrid metrosu boşaltılırken, trenler durdu ve havaalanları çalışamaz hale geldi.

İspanyol elektrik şirketi Red Electrica, elektrik arzının kademeli olarak sağlanmaya başladığını, ancak tam normale dönmenin 6-10 saat sürebileceğini açıkladı.

5 AVRUPA ÜLKESİ ETKİLENDİ

İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de büyük bir kaos yaşanıyor. 5 ülkede aynı anda yaşanan kesintiler, siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi. Metrolar boşaltılırken trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle yollarda kargaşa yaşandı. İspanya hükümeti, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi sonrası acil toplantı kararı aldı.

2006'DA DA BENZER BİR KESİNTİ YAŞANMIŞTI

4 Kasım 2006'da Fransa'dan başlayarak, Almanya, Belçika, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde büyük elektrik kesintileri yaşanmıştı.

15 milyondan fazla kişinin etkilendiği olayın yaşandığı ülkelerde ulaşım, sanayi ve günlük yaşamda ciddi aksaklıklar meydana gelmiş, elektrik yaklaşık 2 saat boyunca sağlanamamıştı.

Kesintiler nedeniyle havaalanlarında operasyonlar aksamış, trafik ışıkları çalışmamış ve elektrikle çalışan trenler durmuştu.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin sebepleri arasında güvenlik prosedürlerinin ve teknik araçlarının yetersizliği, diğer Avrupa iletim operatörlerinin bilgilendirilmemesi ve şebeke güvenilirliği ile işletilmesine yönelik yetersiz yatırımlar gösterilmişti.