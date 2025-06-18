Kanada Hükümeti, Orta Doğu'ya Seyahat Uyarısı Yaptı

KANADA hükümeti, vatandaşlarını Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerine seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile İran arasındaki gerilimin yakından izlendiği belirtildi. Açıklamada, Kanada vatandaşlarına İran, Irak, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze, Suriye, Yemen, Lübnan ile Ürdün dahil bölgedeki ülkelere ve bazı bölgelere seyahat etmemeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kaygıların çözümünde diplomatik çabaların desteklendiği de vurgulanan açıklamada, "Müzakereler, endişelerin giderilmesinde en etkili ve sürdürülebilir yoldur" ifadesini kullanıldı.