Kamala'nın yenilgi konuşması öncesi salonda sincap sürprizi

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçim yenilgisini kabul edeceği konuşma öncesinde Washington DC'deki sahnede görünen sincap, sosyal medyada gündem oldu. Howard Üniversitesi'ndeki konuşma öncesi Amerikan bayraklarının altından geçerek sahnede koşan sincap, geçen hafta öldürülen sosyal medya fenomeni Peanut'ın hayaleti olduğuna dair yorumlara neden oldu.

Peanut, yedi yıl önce annesi trafik kazasında ölen ve Mark Longo tarafından bakılan bir sincaptı. Yapılan şikayetler üzerine New York Eyaleti yaban hayatı yetkilileri, Longo'nun evine giderek Peanut'ı ve rakun arkadaşı Fred'i aldı. Soruşturma sırasında birini ısıran Peanut ve Fred, kuduz testi için öldürüldü.

Bu olay, başkanlık seçiminin son günlerinde önemli bir kampanya konusuna dönüştü. Cumhuriyetçiler, yabani hayvanların evcil hayvan olarak sahiplenilmesini yasaklayan eyalet yasasına rağmen, olayı hükümet aşırılığı olarak değerlendirdi.

Elon Musk, X platformunda "Hükümet aşırılığı, yetim bir sincabı kaçırıp idam etti" yorumunu yaparken, Trump'ın kampanya ekibi TikTok'ta "Huzur içinde yat Peanut. New York'taki Demokrat bürokratlar tarafından gereksiz yere öldürüldü. Salı günü sandıkta senin intikamını alacağız" mesajını paylaştı.

Olay sonrası X'te paylaşılan sahne görüntüsü, çoğu Peanut hakkında olan 1.500'den fazla yorum aldı. Kullanıcılar "Peanut'ın hayaleti zafer turu atıyor" ve "Peanut'ın ruhu yaşıyor!" gibi yorumlar yaparken, bazıları da sincabın hayaletini Trump'la birlikte gösteren yapay zeka üretimi fotoğraflar paylaştı.