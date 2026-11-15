Salihli'de elbise poşetiyle yanlışlıkla çöpe atılan 32 bin lira, atık tesisinde yapılan aramayla bulundu

Salihli'de elbise poşetiyle yanlışlıkla çöpe atılan 32 bin lira, atık tesisinde yapılan aramayla bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Salihli ilçesinde Şazıl Tekin, elbiselerini koyduğu poşetin içindeki 32 bin lirayı fark etmeden çöpe attı. Çöp kamyonunun plakasını öğrenen Tekin'in başvurusu üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri aracı takip etti; Uzunburun Katı Atık Tesisi'ne getirilen atıklar ayrı bir alana boşaltılarak arandı. Bulunan para, kontrollerin ardından sahibine teslim edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, yanlışlıkla elbise poşeti ile çöpe atılan 32 bin lira, belediye ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
ELBİSELERLE BİRLİKTE ÇÖPE GİTTİ
Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan Şazıl Tekin, elbiselerini koyduğu poşetin içinde bulunan parasını yanlışlıkla çöpe attı.
Durumu fark eden Tekin, Salihli Belediyesine başvurarak atık toplama aracının plakasını öğrendi ve Manisa Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi.
ÇÖPLER AYRI ALANA BOŞALTILIP TEK TEK ARANDI
İhbar üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, atıkların taşındığı aracı takip etti.
Salihli'den Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne getirilen atıklar, arama yapılması için ayrı bir alana boşaltıldı.
Ekiplerin yaptığı incelemede bulunan 32 bin lira, gerekli kontrollerin ardından Tekin'e teslim edildi.