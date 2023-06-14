Kakhovka Barajı'nın çökmesinden sonra Dinyeper Nehri kurudu

Kakhovka Barajı'nın çöküşü, Ukrayna'nın Kherson bölgesinde çevresel ve insani bir krize neden oldu. Bu çöküş sonucunda Dinyeper Nehri'nin su seviyesi aniden düştü, tarım için su kaynaklarını tehdit etti ve uzun süre önce kaybolmuş eserlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Rusya ve Ukrayna, barajın çöküşünden birbirlerini sorumlu tutuyor

Kakhovka Barajı, Dinyeper Nehri üzerinde yer alan ve büyük bir su rezervuarını tutan hayati bir baraj olarak görev yapıyordu. Ancak geçtiğimiz Salı günü bu barajın aniden çökmesi, Ukrayna'nın Kherson bölgesinde önemli bir çevresel ve insani kriz ortaya çıkardı. Bu olayın ardından bölgedeki su kaynakları önemli ölçüde azaldı ve bu durum, insanların temel ihtiyaçlarından biri olan suya erişimini büyük ölçüde etkiledi.

Rusya ve Ukrayna, bu felaketin sorumlusu olarak birbirlerini gösteriyorlar. Her iki ülke de, bu kritik barajın çöküşünü birbirlerinin hatası olarak nitelendiriyorlar ve bu durum, zaten karmaşık olan bölgesel gerilimleri daha da artırıyor.

Barajın yukarı akışındaki Zaporijya bölgesinde ise, Dinyeper Nehri'nin su seviyesindeki ani düşüş, çeşitli olumsuz etkilere yol açtı. Bu etkilerden en önemlisi, bölgedeki tarım arazileri için su kaynaklarının risk altına girmesi oldu.

Bunun yanı sıra, nehrin sularının çekilmesiyle uzun zamandır kayıp olan tarihi eserler ve kalıntılar da ortaya çıktı. Bu durum, hem bölgedeki tarih ve arkeoloji çalışmaları için önemli bulgular sunuyor hem de nehir yatağının nasıl değiştiğini ve nehir ekosistemlerinin nasıl etkilendiğini gösteriyor.