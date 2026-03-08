Haberler

Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da 1989'dan beri faaliyet gösteren Kunoichi (kadın ninja) okulunda yaklaşık 25 bin kadın eğitim aldı. Bölgede savaşın sürdüğü dönemde paylaşılan eğitim görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.

İran'da 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Kunoichi okulu yeniden gündeme geldi. Bugüne kadar yaklaşık 25 bin kadının mezun olduğu okulun, askeri ve savunma amaçlı eğitim programlarıyla dikkat çektiği ifade ediliyor.

AKTİF KADROSU 3.500 - 4.000 KİŞİ

Mevcut verilere göre; Kunoichi birliğinin aktif kadrosunun 3.500 ila 4.000 kişi arasında olduğu belirtiliyor. Kadınların çeşitli savunma teknikleri ve askeri disiplin eğitimi aldığı okuldan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İşte eğitim anında çekilen fotoğraf kareleri;

Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

Kaynak: Haberler.com
2030 ramazanda 36 gün oruç tutulacak

2030 ramazanda 36 gün oruç tutulacak
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor! İşte en çok rezerve sahip ülkeler

İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor