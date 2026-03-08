Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İran'da 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Kunoichi okulu yeniden gündeme geldi. Bugüne kadar yaklaşık 25 bin kadının mezun olduğu okulun, askeri ve savunma amaçlı eğitim programlarıyla dikkat çektiği ifade ediliyor.

AKTİF KADROSU 3.500 - 4.000 KİŞİ

Mevcut verilere göre; Kunoichi birliğinin aktif kadrosunun 3.500 ila 4.000 kişi arasında olduğu belirtiliyor. Kadınların çeşitli savunma teknikleri ve askeri disiplin eğitimi aldığı okuldan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İşte eğitim anında çekilen fotoğraf kareleri;

