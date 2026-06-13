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Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu
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Spor muhabiri Marcelo Benedetto, Dünya Kupası sırasında Shakira'yı görünce canlı yayını bırakarak ünlü sanatçıyla fotoğraf çektirmeye gitti. O anlar dikkat çekti.

Dünya Kupası heyecanı sürerken saha kenarında yaşanan bir olay izleyenlerin dikkatini çekti.  Spor muhabiri Marcelo Benedetto, canlı yayın görevi sırasında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

SHAKIRA'YI GÖRÜNCE CANLI YAYINI UNUTTU

Ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın bulunduğu alana gelen Benedetto, yıldız ismi fark edince heyecanını gizleyemedi. Muhabirin, canlı yayını bırakarak Shakira ile fotoğraf çektirmek için yanına gitmesi kameralara yansıdı.

GÜLÜMSETEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Benedetto'nun yaşadığı heyecan ve Shakira ile fotoğraf çektirdiği anlar izleyenleri gülümsetti. Karşılaşmanın önüne geçen görüntüler, Dünya Kupası'nın en renkli anlarından biri olarak değerlendirildi.

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