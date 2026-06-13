Ümit Özat'tan Sadettin Saran'a olay sözler: Bu adama Fenerbahçe'yi teslim ettiniz

Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran daha önce kaza yaptığı aracını 13 milyon 250 bin TL bedelle satışa çıkardı. Saran'ın aracı kendi adıyla ilana koyması dikkat çekerken, konu spor kamuoyunda da gündem oldu.

ÜMİT ÖZAT'TAN SERT ELEŞTİRİ

Yaşanan gelişmenin ardından eski milli futbolcu ve yorumcu Ümit Özat, Sadettin Saran'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özat, aracın doğrudan Saran'ın adıyla satışa çıkarılmasını eleştirerek sert ifadeler kullandı.

"ŞOFÖRÜN YOK MU, GALERİN YOK MU?"

Ümit Özat açıklamasında, "Bir adam düşünün; arabasını yazıp, satılığa koyduğu zaman kendi adını yazıyor. Bu adama Fenerbahçe'yi teslim ettiniz." dedi.

Özat sözlerinin devamında, "Ya senin şoförün yok mu, bir tanıdığın yok mu, bir galerinin yok mu? Bu mu yani? Bu adama Fenerbahçe'yi teslim ettiniz siz." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Ümit Özat'ın Sadettin Saran hakkındaki sözleri kısa sürede spor gündeminde geniş yankı buldu. Saran cephesinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.