İtalyan basını: Meloni Erdoğan'dan yardım istedi

Türkiye'ye hafta sonu resmi ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Libya üzerinden İtalya'ya gelen göçmenlerin durdurulması için Türkiye'nin desteğini istediği öğrenildi.

MELONİ, TÜRKİYE'DE ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine hafta sonu Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapılmazken, İtalya basınında zirvenin detayları ortaya çıktı.

LİBYA'DAN GELEN GÖÇMENLER İÇİN TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ İSTEMİŞ

Meloni'yi Türkiye'de takip eden İtalyan gazetecilere başbakanlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre göç alanında işbirliğinin güçlendirilmesi görüşüldü. İtalya, Libya üzerinden gelen göçmenlerin durdurulması için Türkiye'nin desteğini istedi.

"ANLAŞMA LİBYA'DAN ÇIKIŞLARI DURDURMAYI AMAÇLIYOR"

İtalya'nın sağ koalisyon hükümetine yakın Il Giornale gazetesinde bugün yayımlanan bir haberde göç konusundaki bu işbirliği anlaşmasına dikkat çekildi. Il Giornale bir istihbarat analisti ile hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberini, "Libyalı kaçakçıların durdurulması için Türkiye ile anlaşma' başlığını servis etti. Gazete haberde, "Başbakan'ın imzaladığı anlaşma, 'Sultan' Erdoğan'ın büyük nüfuz sahibi olduğu Libya'dan çıkışları durdurmayı amaçlıyor" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKLERLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE SAHADA ETKİLİ OLUNABİLİR"

Il Giornale başbakanlıktan bir kaynağın verdiği bilgiye dayanarak yaptığı haberinde İtalya'ya gelen göçmenlerin genel olarak Trablusgarp bölgesinden denize açıldığını, bu bölgede 'Türklerle işbirliği içinde sahada etkili olunabileceğini' yazdı. Haberde, "Erdoğan, Libya ile üçlü bir anlaşmayı tamamlama arzusunu teyit etti" denildi.

ANLAŞMA BM GENEL KURULU'NDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Habere göre bu yönde bir anlaşma, Meloni ile Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında geçen Eylül'de New York'ta yaptığı görüşmede gündeme gelmişti. Daha sonra İtalya ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanları buluştu. Ardından ekim ayında da İtalya Dışişleri Genel Sekreteri Riccardo Guariglia, içerik üzerinde çalışmak üzere Türkiye'de temaslarda bulundu. Guariglia'nın ziyareti esnasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Ortadoğu ve Afrika'da işbirliği imkanlarının ele alındığını" kaydetmişti. Il Giornale'ye göre iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları halen yazılı anlaşma üzerinde çalışıyor.

ESKİ BAKANDAN ANLAŞMAYA TEPKİ

Detayları henüz paylaşılmayan anlaşmaya İtalya'dan tepkiler geldi. Eski İçişleri Bakanı Marco Minniti, Libya'dan göçü durdurmak için Türkiye ile bir anlaşma yapılmasına karşı çıktı. Minniti, 2016-2018 yılları arasında içişleri bakanı olarak görev yaparken Libya'dan göçü durdurmak amacıyla bu ülke ile tartışmalı bir anlaşmaya imza atmıştı.

"MELONİ'NİN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİ FAYDALI OLMADI"

La Stampa gazetesi, eski bakan ile yaptığı söyleşiyi bugün "Marco Minniti: Göçmenler konusunda Erdoğan'ın yardımı İtalya ve Libya açısından bir hata" başlığıyla servis etti. Gazetenin "Meloni'nin Libya'daki sorunların çözümü için yardım istemek amacıyla Cumartesi günü Erdoğan'la buluşması yanlış mıydı?" sorusuna Minniti, "Meloni'nin Erdoğan'la görüşmesinin faydalı olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

"BUNU DEMEK BİLE DRAMATİK BİÇİMDE HATALI OLUR"

Minniti şunları söyledi: "Eğer İtalya, Türkiye'den gelen göç akışlarının idaresi için Ankara ile bir anlaşma imzalamak istiyorsa bu iyi olur… Ancak Libya'dan çıkışların idaresi için yardım istemek başka bir şey. Bunu denemek bile dramatik biçimde hatalı bir seçim olur."