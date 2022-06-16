İsveç'ten skandal görüntü! Ülkenin sembol yapılarına PKK sembolleri yansıttılar

NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan İsveç hükümeti, Türkiye'nin güvenlik endişeleri çözme konusunda diyalog halinde olduklarını belirtmesine rağmen henüz somut bir adım atmadı. Hal böyleyken, ülkede barınan terör örgütü destekçileri ise PKK propagandası yapmaya devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SEMBOLLERİ BİNALARA YANSITILDI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Stockholm belediye binasına ve kentin sembollerinden biri olan Avicii Arena'ya projeksiyonlarla terör örgütü simgeleyen semboller ve terörist başı Öcalan'ın posteri yansıtıldı.

İşte skandal etkinlikten görüntüler:

BAŞKENT'TEKİ MEYDANDA GÖSTERİ DÜZENLEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde Stockhom'deki Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenlemişti. Gösteride örgütü simgeleyen pankartlar ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açılmıştı.

TÜRKİYE İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?

Türkiye, 1952'den bu yana üye olduğu NATO'nun açık kapı politikasını destekleyen bir tutum izledi. Soğuk Savaş sonrası dönemde 1999 ve 2004'de eski Sovyet bloku ülkelerinin ittifaka katılmasını da destekledi. İsveç ve Finlandiya'nın katılımına itirazının nedeni ise bu iki İskandinav ülkesinin, "Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermemesi" ve hatta PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye destek vermeleri. Ankara, hem İsveç hem de Finlandiya'nın PKK üyelerine ev sahipliği yaptığını her defasında dile getiriyor. Özellikle İsveç'in YPG'ye askeri ekipman ve mali destek sağladığını söyleyerek rahatsızlığını ifade eden Türkiye, bu ülkeden yargılamak için talep ettiği 21, Finlandiya'dan talep ettiği 12 kişinin iade edilmesini istiyor.