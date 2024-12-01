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Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

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Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz

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Suriye Milli Ordusu öncülüğündeki muhalifler, Halep, İdlib, Hama ve son olarak Tel Rıfat'ı ele geçirirken, Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa yeni hedeflerini açıkladı. Mustafa, "Halep'te Şeyh Mahsut ve Eşrefiye'de 2016'dan beri işgal altında tuttuğu bu mahallelerden de operasyon yaparak yani Halep'ten ve Halep'in Kuzey'inden inşallah tamamen PKK terör örgütünü temizleyeceğiz. Sırada Münbiç var." dedi.

Suriye'de Beşar Esad rejimi zor günler geçiriyor. Suriye Milli Ordusu'nun başta olduğu silahlı muhalif gruplar, birkaç gün önce başlattıkları harekatta önemli kazanımlar ele geçirdi. Halep, İdlib, Hama ve son olarak Tel Rıfat, Esad'ın kaçarken teslim ettiği PKK/YPG terör örgütünden geri alındı.

"TEL RIFAT'IN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Silahlı muhaliflerin ilerleyişi devam ederken, bundan sonra ne yapacakları merak konusu oldu. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa Habertürk'e yaptığı açıklamada, sıradaki hedefin Münbiç olduğunu belirtti. Mustafa şunları söyledi: "Bugün bizim için çok önemli bir gündür. Tel Rıfat'ın özgürleştirilmesi bizim için çok önemli. Fırat Kalkanı bölgesinde ve Zeytindalı Harekatı bölgesinde siviller hedef alınıyordu. Artık Tel Rıfat'ın halkı biliyorsunuz tamamı yerinden edildi.

"SIRADA MÜNBİÇ VAR"

Bugün Tel Rıfat'ın kurtarılışıyla birlikte Suriye Milli Ordusu'nun savunma bakanlığına bağlı olan milli ordu bugün Allah'a şükür bir gün içerisinde Tel Rıfat'ı tamamen hele geçirdi. İnşallah bu ikinci adımı Halep'te Şeyh Mahsut ve Eşrefiye'de 2016'dan beri işgal altında tuttuğu bu mahallelerden de operasyon yaparak yani Halep'ten ve Halep'in Kuzey'inden inşallah tamamen PKK terör örgütünü temizleyeceğiz. Sırada Münbiç var.

Bizim asla oradaki halkla bir sıkıntımız yoktur. Kendilerine biz etnik, din ve ayrım yapmıyoruz. Bu sadece terör örgütüne karşı yapılan bir operasyondur. Bizim için bugün çok önemlidir. Bu terör belasından aslında kurtulmuş olduk."

HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Hadi inşallah

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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

i. Türkiye bu kadar güçlü mu sonu nu bekleyelim ne diyelim.

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Haber YorumlarıBARBAROS:

ABD kadar güçlü olmayabiliriz ama onlarda olmayan bişey var bizde.CESARET. 2 mermi atınca kaçan bir ABD ve RUSYA var orada.

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Pkk ve Ypg ortada sandık oldu grlen

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