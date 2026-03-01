İşte İran'ın yeni lideri Ali Rıza Arafi'nin bilinmeyenleri

ABD ve İsrail'in operasyonunda hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney'in ardından İran'da geçici dini liderlik görevine Ali Rıza Arafi getirildi. Eğitim ve dini bürokrasi kökenli Arafi, devletin en kritik kurumlarında görev yaptı.

İRAN TARİHİNDE KRİTİK DÖNÜM NOKTASI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ardından 1989'dan bu yana ülkeyi yöneten Ayetullah Ali Hamaney yaşamını yitirdi. Tahran yönetimi 40 günlük ulusal yas ilan etti. Ölüm haberinin ardından 7 gün genel tatil kararı alındı, halk meydanlarda toplandı.

Uluslararası kamuoyu ise Hamaney'in yerine kimin geçeceğine odaklandı. Meclis değerlendirmeleri ve alınan kararlar sonucunda, Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi geçici dini lider olarak göreve başladı.

ALİ RIZA ARAFİ KİMDİR?

Ayetullah Ali Rıza Arafi, 1959 yılında İran'ın Meybod kentinde doğdu. Dini eğitimini Kum'daki medreselerde tamamladı ve genç yaşta ilmi kariyerine adım attı.

Arafi, yasaların İslam'a uygunluğunu denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi'nde görev yapıyor. İran'daki medrese sisteminin yönetiminde önemli roller üstlenen Arafi, uzun yıllar dini eğitim yapılanmasının başında yer aldı. Güvenlik ya da askeri geçmişi bulunmuyor.

DEVLETİN EN KRİTİK KURUMLARINDA GÖREV YAPIYOR

67 yaşındaki Arafi, İran'ın dini ve siyasi sisteminin merkezinde yer alan kurumlarda aktif görev üstlendi. Halen İran'daki dini ilim havzalarının başkanlığını yürütüyor. Kum kentinde cuma hutbelerini veren önde gelen isimler arasında yer alıyor.

Arafi aynı zamanda Koruyucular Konseyi üyesi ve Uzmanlar Meclisi başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Bu görevler, onu İran'daki kurumsal yapının kilit aktörlerinden biri haline getiriyor.

HAMANEY'E YAKIN BİR İSİM

Analistler, Arafi'nin devlet mekanizmasında son yıllarda hızla yükselmesini dikkat çekici buluyor. Washington merkezli Middle East Institute'ten İran uzmanı Alex Vatanka, Hamaney'in Arafi'yi uzun süredir kritik görevlere getirdiğini belirtiyor.

Vatanka'ya göre bu durum, Hamaney'in Arafi'nin bürokratik kapasitesine ve kurumsal yönetim becerilerine güvendiğini gösteriyor.

SİYASİ TABANI SINIRLI, KURUMSAL ETKİSİ YÜKSEK

Bazı değerlendirmeler ise Arafi'nin güçlü bir siyasi fraksiyon lideri olmadığını vurguluyor. Uzmanlar, Arafi'nin güvenlik kurumlarıyla güçlü bir siyasi bağ kuran bir figür olarak bilinmediğini, daha çok dini eğitim sistemi ve bürokrasi içinde etkili olduğunu ifade ediyor.

Bu nedenle Arafi'nin geçiş sürecinde kurumsal dengeyi koruyabilecek bir isim olarak tercih edildiği yorumları yapılıyor.

DİNİ GELENEKLERLE BÜYÜDÜ

Yezd eyaletine bağlı Meybod kentinde dini bir ailede dünyaya gelen Arafi'nin babası Ayetullah Muhammed İbrahim Arafi de İran'da tanınan din adamları arasında yer aldı.

Genç yaşta Kum'daki dini eğitim kurumlarına giren Arafi, önemli dini otoritelerden ders aldı ve uzun yıllar hem dini kurumlarda hem de üniversitelerde eğitim verdi. Kum'daki dini ilim havzalarının yönetimine kadar yükselen Arafi, İran'daki dini eğitim sisteminin başındaki isim olarak öne çıkıyor.