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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "MHP Adıyaman İl Başkanlığına Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atandı"

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adıyaman il ve merkez ilçe teşkilatlarının feshedildiğini, il başkanlığına Ali Önat, merkez ilçe başkanlığına Selçuk Aslancan'ın atandığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Adıyaman İl Teşkilatı ve Merkez İlçe Teşkilatının feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan'ın atandığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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