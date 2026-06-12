16 yaşındaki Kayra'nın katil zanlılarının ifadesi ortaya çıktı: 'Amacım bacağından bıçaklamaktı'

Ankara'da kalbinden bıçakladığı 16 yaşındaki Kayra Atman'ın ölümüne neden olan zanlı ile gözaltına alınan babasının ifadeleri ortaya çıktı. Cinayeti işleyen 17 yaşındaki zanlının ifadesinde, "Kayra, babama ve bana hakaret etti, amacım bacağından bıçaklamaktı" dediği, babasının ise, "Kayra yere düşünce oğlum kaçtı, bıçaklandığını görmedim" dediği ortaya çıktı.

Etimesgut'ta 3 gün önce meydana gelen olayda lise 1. sınıf öğrencisi Kayra Ataman (16), iddialara göre arkadaşına laf atan Burak E. ile tartışmış ve Burak E.'nin 17 yaşındaki oğlu T.E.E. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Ataman'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilirken, gözaltına alınan T.E.E. ve babası Burak E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve haklarında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan, zanlı baba ile oğlunun verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Zanlı T.E.E.'nin, amacının Ataman'ı öldürmek olmadığını belirttiği ifadesinde, "Eski sevgilimi Kayra'nın yanında görmüştüm eve gittiğimde moralim bozuktu. Daha sonra babam halimi görünce neden böyle olduğumu sordu. Daha sonra babam parka indi. Ancak orada Kayra ile arbede yaşamış. Eve geldiğinde üstü dağınıktı ve yüzü de çizilmişti. Ardından evden ekmek bıçağı aldım. Parka gittim. Babamı kim darbetti diye sordum: Kayra babama ve bana hakaret etti. Üzerime doğru koşmaya başladı. O sırada ben duruyordum kendini korumak için bıçakladım. Amacım bacağından bıçaklamaktı" iddialarında bulunduğu öğrenildi.

"Kayra yere düşünce oğlum kaçtı, bıçaklandığını görmedim"

Zanlı Burak E.'nin ise, "Ben kayranın yanına gittiğimde, sizinle oturup tanışmak için geldiğimi söyledim. O da bir sorun var mı dedi. T., Kayra'nın omzuna yumruk attı. Şahsın yere düşmesiyle birlikte T. parktan kaçtı. Bıçaklandığını görmedim" dediği öğrenildi.

9'uncu sınıftan sonra okulu bırakıp sanayide çalışmaya başladığı öğrenilen T.E.E.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve ruhsal problemlerinin bulunduğu öne sürülmüştü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı