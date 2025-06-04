İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama
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İstanbul'da ikinci kez gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerinin ardından Putin'den ilk açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bryansk ve Kursk bölgelerine yapılan saldırılar terör saldırısıdır. Ukrayna ile ateşkes olasılığından şüphe ediyorum. Terör üzerine bahis oynayanlarla kim müzakere eder. Kiev barış istemiyor." dedi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkes görüşmeleri için geçtiğimiz hafta İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi. Heyetlerin Çırağan Sarayı'ndaki görüşmesinden çıkan en net kazanım esir takası anlaşması olurken, ateşkes konusunda uzlaşmaya varılamadı.

PUTİN'DEN İSTANBUL ZİRVESİ SONRASI İLK AÇIKLAMA

Rusya'nın ateşkes için Ukrayna'ya memorandum sunduğu öğrenilirken, İstanbul zirvesi sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sessizliğini bozdu. Putin, Ukrayna'nın son zamanlarda artan saldırıları nedeniyle ateşkes konusunda şüphelerinin olduğunu belirtti.

İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklamaRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

"SALDIRILAR NEDENİYLE ATEŞKES KONUSUNDA ŞÜPHELİYİM"

Putin, "Bryansk ve Kursk bölgelerine yapılan saldırılar terör saldırısıdır. Ukrayna ile Ukrayna ile bir zirve yapılması ve ateşkes olasılığından şüphe ediyorum. Terör üzerine bahis oynayanlarla kim müzakere eder. Kiev barış istemiyor. Zaten gayrimeşru olan Kiev rejimi bir terör örgütüne dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'NIN OTOYOL KÖPRÜSÜ SALDIRISI

1 Haziran'da Rusya'nın Bryansk bölgesinde patlatılan otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda 3'ü ağır 71 kişi yaralanmıştı.

İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

RUSYA'NIN BOMBARDIMAN UÇAKLARI VURULMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği ve nükleer taşıyabilen bazı bombardıman uçaklarının alev aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Bugün Kiev rejimi, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV İHA'larla terör saldırıları düzenledi." ifadesi kullanılmıştı.

7 MİLYAR DOLARLIK HASAR

Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılarda, stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünün vurulduğu öne sürülmüştü.

SBU tarafından "Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla "özel operasyon" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiğinin tahmin edildiği vurgulanmıştı.

RUSYA ATEŞKES ŞARTLARINI İLETMİŞTİ

Öte yandan Rus haber ajansı TASS, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu, üç bölüm ve ateşkese ilişkin iki teklifin yer aldığı memorandumu yayımlamıştı.

"UKRAYNA 4 BÖLGEDEN ÇEKİLSİN"

Buna göre, Rusya'nın ateşkes için sunduğu ilk seçenekte Ukrayna ordusunun Herson, Zaporijya, Donbas ve Luhansk bölgelerinden çekilmesi öneriliyor. Rusya, ateşkes için ikinci seçenekte ise Ukrayna'da askerlerin yeniden konuşlandırılmasının yasaklanması, seferberliğin ve yabancı askeri yardımların durdurulması, terhis işlemlerinin başlaması ve üçüncü ülkelerin askeri varlığının dışlanmasına ilişkin maddeler yer alıyor.

İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

"NÜKLEER SİLAH BULUNDURMASINLAR, KIRIM'I TANISINLAR"

Memorandumda yer alan, "Nihai Çözümün Temel Parametreleri" başlıklı kısımda ise Ukrayna'nın tarafsızlığı, askeri ittifaklara katılmasının reddinin yer aldığı çeşitli maddeler bulunuyor. Ukrayna'nın nükleer silah bulundurmaması ve asker sayısının sınırlandırılması da söz konusu başlıkta yer alırken, Kırım, Herson, Zaporijya, Donbas ve Luhansk bölgelerinin uluslararası anlamda tanınması ve Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması isteniyor.

Söz konusu başlıkta bulunan maddeler arasında, çatışmalardan kaynaklanan zararlara ilişkin taleplerden karşılıklı olarak feragat edilmesi, Rusça konuşan nüfusun hak ve özgürlüklerinin sağlanması, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, Nazizmin yüceltilmesinin yasaklanması, ailelerin ve yerlerinden edilmiş kişilerin yeniden birleşmesiyle ilgili bir dizi sorunun çözülmesi, doğal gaz geçişi de dahil olmak üzere diplomatik ve ekonomik ilişkilerin aşamalı olarak tekrar sağlanması da bulunuyor.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Putin İcraat Adamıdır Ukrayna Uzatmaları Oynuyor Abd Ve Avrupa Desteğiyle

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

doğru

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Haber Yorumlarımehmet:

Almanya durgun ekonomiyi artırmak için vergi indirimlerini açıkladı BİZİMKİLERDE HABİRE VERGİ ARTTIRIYOR

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

hadi ordan sahtekar Putin

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Haber YorumlarıVezir Parmagı:

belli zaten barışın olmayacağı ne Rusya bırakır nede ABD Avrupa'yı kendine köle etmeden vazgeçer Ukrayna yi kışkırtıp ha bire silah vermekten

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