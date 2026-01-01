Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da büyük Gazze buluşması

Yeni yılın ilk gününde on binlerce kişi, Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı öncülüğünde Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde bir araya geliyor. Sabah namazının ardından İstanbul'un farklı noktalarından köprüye yürüyüş düzenlenecek.

YÜRÜYÜŞ SABAH NAMAZININ ARDINDAN BAŞLAYACAK

Yürüyüş, Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde kılınacak sabah namazının ardından başlayacak.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM BEKLENİYOR

Birçok sendika, yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşu ve spor kulüplerinin de destek verdiği eyleme, geçen yıl olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanından katılım bekleniyor.

GAZZE'DEKİ İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKİLECEK

Programda, ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail'in Filistin'de devam eden saldırıları ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilecek.

"TARİHE VİCDAN KAYDI DÜŞÜP BURADA OLUN"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci de yeni yılın ilk gününde düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulunarak, "Bütün vatandaşlarımızı soğuk havaya aldırmadan gelmelerini bekliyoruz. Sanatçılar, fenomenler, vakıflar, cemiyetler, camialar, spor kulüplerimiz, taraftarlarımız kınamanın ötesine geçsinler, sahaya, sokağa gelsinler. Bu şahitliğe katkıda bulunsunlar. Tarihe vicdan kaydı düşsünler ve burada olsunlar. Filistin'i asla unutmuyoruz" ifadelerini kullandı.

CADDE VE SOKAKLAR KAPATILDI

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü için hazırlıkların tamamlandığı, Galata Köprüsü ve güzergâha çıkan cadde ve sokakların yürüyüş süresince trafiğe kapatıldığı bildirildi. Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken, Galata Köprüsü'ne ulaşımın İstanbul'un birçok ilçesinden ring araçlarıyla sağlandığı belirtildi.

ATEŞKES İLAN EDİLMESİNDEN BU YANA CAN KAYBI 418'E YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 418'e, yaralı sayısı bin 152'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 269'a, yaralı sayısı 171 bin 232'ye ulaştı.