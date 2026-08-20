İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı? Suriye açıkladı

İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırısı bölgede tansiyonu yükseltirken, Suriye cephesinden saldırıyla ilgili bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, İsrail'in iddialarının aksine bölgede bir Türk üssü kurma planlarının olmadığını belirtti.

ŞAM YÖNETİMİNDEN 'TÜRK ÜSSÜ' AÇIKLAMASI

İsrail'in İdlib'in doğusundaki Ebu Zuhur üssüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ardından Axios'a konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, tesisin tamamen Suriye Hava Kuvvetleri'nin kullanımı için tasarlandığını İsrail tarafına açıkça ilettiklerini belirtti. Türk askeri yetkililerin üssü yalnızca eğitim ve askeri işbirliği çerçevesinde ziyaret ettiğini ifade eden Şeybani, tesisin büyük ölçüde boş olduğunu ve henüz tam anlamıyla faaliyete geçmediğini aktardı. Şeybani, üste herhangi bir Türk askerinin bulunmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Orada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma veya Türk kuvvetlerini konuşlandırma niyeti yoktu"

NETANYAHU'DAN KÜSTAH ÇIKIŞ

Saldırının odağındaki iddialara ilişkin konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Şam'ın açıklamalarının aksine, Suriye'yi söz konusu üste bir Türk varlığına izin vermemesi konusunda operasyon öncesinde uyardıklarını savundu. Netanyahu, bombardımanın gerekçesini şu sözlerle değerlendirdi:

"Mesajımız çok açıktı. İzin vermeyin. Sanırım mesajı tam olarak anlamadılar"

"SALDIRININ MEŞRU BİR GEREKÇESİ YOK"

İsrail'in bombardımanını "meşru bir gerekçeden yoksun" olarak nitelendiren Suriyeli Bakan Şeybani, Şam yönetiminin gerilimi düşürmek adına müzakerelere kapalı olmadığını dile getirdi.

Geçmişte ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen ve bir yıl süren görüşmelerde güvenlik anlaşması adına önemli mesafeler katedildiği hatırlatıldı. Ancak sürecin, İsrail'in taahhütlerinden geri adım atması ve uzlaşmayı uygulamaması nedeniyle durduğu ifade edildi.

Şeybani, İsrail'in askeri operasyonlarının bölgesel istikrarsızlığı körüklediğini belirterek, olası yeni bir anlaşmanın her iki tarafın güvenlik endişelerini gidermesi ve Suriye'nin egemenliğine saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.

DÜNYADAN İSRAİL'E TEPKİ YAĞDI

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının dün Suriye'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırı, Suriye'nin egemenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği hava saldırısını kınayarak, saldırının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğunu bildirdi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının 8 Aralık 2024'ten bu yana sürdüğüne işaret edilen açıklamada, Suriye hükümetinin itidal politikası izleyerek istikrarı sağlamlaştırmaya ve gerilimi önlemeye çalıştığı ifade edildi.

Dünyanın farklı ülkeleri de İsrail'in Suriye'deki söz konusu saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıları "güçlü şekilde" kınadı.

İsrail'in Suriye'nin altyapısını ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarının pervasızca sürdüğü vurgulanan açıklamada, "İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÜRDÜN

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemesinin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu belirtildi.

İsrail'in "gerekçesiz düşmanca saldırısının" kınandığı açıklamada, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, İsrail'in Suriye'nin güvenlik ve istikrarını hedef alan saldırılarının son bulması gerektiği bildirildi.

KATAR

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in İdlib'e saldırısı kınanarak, bu saldırıların Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinin açık ihlali olduğu kaydedildi.

İsrail'in bölge ülkelerinin egemenliğini cezasız bir şekilde ihlal etmeyi sürdürmesinin, güç kullanarak kendi planlarını dayatma ve uluslararası meşruiyeti küçümseme yaklaşımını ortaya koyduğunun altı çizildi.

KUVEYT

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu İsrail saldırısının Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği ve bölgenin güvenliğini baltaladığı belirtildi.

Kuveyt'in uluslararası topluma yönelik çağrısında, İsrail ordusunun Suriye'ye tekrar eden saldırılarının durdurulması için üzerine düşeni yerine getirmesi istendi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırısını "en şiddetli ifadelerle kınadığını" bildirdi.

Açıklamada, İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yönelik saldırının uluslararası hukuka ve Suriye devletinin egemenliğine karşı açık bir ihlal olduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Suudi Arabistan'ın "bu alçakça saldırıyı reddettiği" ve "uluslararası topluma, İsrail tarafından uluslararası örf ve hukuka yönelik ihlallerini sonlandırması için harekete geçmesi" çağrısı yaptığı aktarıldı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada ise İsrail'in hava saldırıları en sert ifadelerle kınandı.

Açıklamada, Suriye'nin egemenliğinin ihlal edilmesinin, güvenliği ile istikrarının tehdit edilmesinin tamamen reddedildiği vurgulandı.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na İsrail'in düzenlediği saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırılarının, Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğu, ayrıca uluslararası hukuk kuralları ile Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine aykırı olduğu vurgulandı.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini sürdürmesinin reddedildiğinin altı çizilerek, bu saldırıların bölgedeki istikrar çabalarını baltalayabilecek, bölgesel güvenlik ve barışı tehdit edebilecek tehlikeli bir tırmanmaya yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını eleştirdi.

Bu saldırının Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve hava sahasının "endişe verici bir ihlali" olduğunu belirten Dujarric, "Bu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve hava sahasının bir başka endişe verici ihlalidir. Bu hava saldırıları durdurulmalı ve biz bunlara karşıyız." ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırıları en güçlü şekilde kınayarak bunların Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kabul edilemez bir ihlal teşkil ettiğini bildirdi.

Uluslararası toplumu sorumluluklarını üstlenmeye ve bu ihlallere karşı kararlı bir duruş sergilemeye davet eden el-Budeyvi, Suriye topraklarının güvenliğini ve istikrarını korumak için İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurmak üzere çabalama çağrısı yaptı.

ARAP BİRLİĞİ

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıları kınadı.

İsrail'in kışkırtıcı ve haksız saldırılarının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurgulayan Fehmi, İsrail'i kaos yaymak ve çatışma alanlarını genişletmekle suçladı.

Fehmi, saldırıların İsrail Başbakanı'nın ülke içi siyasi hedeflerine hizmet ettiğini belirterek, İsrail'in bölgedeki güvenlik ve istikrar pahasına siyasi ve seçim çıkarları elde etmeye çalıştığını ifade etti.

PAKİSTAN

Pakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Pakistan'ın bu saldırıları şiddetle kınadığı belirtilerek, "Bu tür provokatif eylemler, uluslararası hukukun bariz ihlalidir ve bölge barışı ile istikrarını daha da baltalama potansiyeline sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın Suriye ile dayanışma içinde olduğu ve bu ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünü desteklediği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine son vermek için üzerine düşen rolü yerine getirme ve bu ülkeyi eylemlerinden sorumlu tutma çağrısı yapıldı.

ABD

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıdan "derin endişe" duyduklarını bildirdi.

Ülkesinin "geçmişte olduğu gibi" gelecekte de her iki ülke açısından askeri yöntemlere başvurmak yerine "diplomatik sürecin sürmesini teşvik etmek" amacıyla görüşmelere ev sahipliği yapmayı sürdüreceğinin altını çizen Barrack, "(Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum benimsedi ne de vekil güçler bulundurdu. Tersine, İsrail'le gerilimi düşürmeyi tercih ettiğini defalarca ortaya koymuştur." görüşünü paylaştı.

EBU ZUHUR HAVA ÜSSÜ'NDE NE OLMUŞTU?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyinde, İdlib ilinin doğusunda yer alan ve terk edilmiş durumda olan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı hedef almıştı. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre; İsrail jetleri tesise toplamda 8 ayrı hava saldırısı düzenledi. Operasyonda ana hedefin pistler ve hangarda bulunan atıl durumdaki bir yapı olduğu kaydedilirken, olayda can kaybı veya yaralı olup olmadığına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.