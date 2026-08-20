İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul Adalar açıklarında dün meydana gelen depremler gece boyunca sürdü. 3.2'lik sarsıntının ardından en büyüğü 2.5 olan 50 küçük sarsıntı paniğe neden oldu. Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından gözler yerbilimcilere çevrildi. Üç uzman isim, yaşanan sismik hareketliliğin beklenen büyük Marmara depremiyle ilişkisini değerlendirdi.

GECE BOYU 50'YE YAKIN SARSINTI

17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümünden sadece iki gün sonra başlayan hareketlilik, özellikle saat 16.08 sonrasında yoğunlaştı. Yaklaşık iki saatlik zaman diliminde kaydedilen 3.2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölge gece boyunca beşik gibi sallandı. AFAD, gece saatlerinde en büyüğü 2.5 olan 50'ye yakın mikro depremin daha meydana geldiğini kaydetti.

UZMANLARDAN "PANİK YAPMAYIN" ÇAĞRISI

Bölgedeki sismik aktiviteyi değerlendiren deprem bilimciler, peş peşe gelen sarsıntıların doğrudan büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamayacağı konusunda birleşti.

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Yaşananların sadece Adalar fayının aktif olduğunu gösterdiğini vurguladı. Tüysüz, durumu şu sözlerle özetledi: "Her büyük depremin arkasından artçı depremler olur ancak her büyük depremden önce öncü deprem olmaz. Bir depremin öncü olduğu arkasından büyük deprem gelince anlaşılır. Bekleyip göreceğiz."

Prof. Dr. Ahmet Ercan: Sadece küçük sarsıntı sayılarına bakılarak deprem kestirimi yapılamayacağını belirterek halkı gereksiz paniğe karşı uyardı. Beklenen büyük Marmara depremi için en fazla 2,5 metrelik tsunami (süpürtü) dalgası öngören Ercan, kırılma takvimi için en erken 2045, en olası dönem olarak ise 2075 yılını işaret etti.

"ADALAR FAYI ÖLÜDÜR, BÜYÜK DEPREM ÇIKMAZ"

Yerbilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise hareketliliğin ana fay hattında değil, bölgeyi güneyden kuzeye doğru kesen ikincil ve üçüncül fay kollarında gerçekleştiğini açıkladı. Bu kolların yıkıcı bir deprem üretecek stres birikimine sahip olmadığını belirten Üşümezsoy, sarsıntıların olağan bir enerji boşalması olduğunu belirterek şu çarpıcı tespiti yaptı:

"Adalar fayı yaşlı ve ölü bir faydır. Buradan büyük bir deprem çıkmaz."

Kaynak: Haberler.com