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Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet! Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü

Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet! Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü Haber Videosunu İzle
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet! Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
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ABD’de influencer olma çabasında olduğu belirtilen iki çocuk annesinin çektiği görüntüler dehşete düşürdü. Meliza Campos-Sanchez, evinde yangın çıkardığı ve küçük kızlarına sıcak balmumu döktüğü görüntülerin incelenmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklandı.

  • ABD'nin Florida eyaletinde influencer olma çabasındaki 26 yaşındaki Meliza Campos-Sanchez, kendi mutfağını ateşe verdiği ve iki küçük kızına sıcak balmumu döktüğü videoları Instagram hesabından paylaşmasının ardından tutuklandı.
  • Campos-Sanchez, yüzünde gümüş maske ile mutfağında dans ettiği videoda yere yığdığı kıyafetlerin üzerine yanıcı sıvı dökerek büyük bir alev topuna dönüşen yangını çıkardı ve bu kasti yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
  • Yetkililer, kadının öz kızlarına sıcak balmumu döktüğünü gösteren bir başka rahatsız edici videoyu da sosyal medya hesaplarında paylaştığını belirledi.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan ve influencer olma çabasındaki Meliza Campos-Sanchez, kendi mutfağını ateşe verdiği ve iki küçük kızına sıcak balmumu döktüğü rahatsız edici videoları paylaşmasının ardından tutuklandı.

BEĞENİ UĞRUNA EVİNİ ATEŞE VERDİ

Miami'de meydana gelen kan dondurucu olay, 26 yaşındaki iki çocuk annesi Meliza Campos-Sanchez'in 55 bin takipçili Instagram hesabından paylaştığı videolarla ortaya çıktı. Yetkililerin incelemeye aldığı görüntülerde, Campos-Sanchez'in yüzünde gümüş rengi bir maskeyle mutfağında İspanyolca şarkılar söyleyerek dans ettiği görüldü. Görüntülerin devamında, genç kadının yere yığdığı kıyafetlerin üzerine yanıcı bir sıvı döktüğü ve eşyalar büyük bir alev topuna dönüşürken bu anları büyük bir neşeyle izlediği tespit edildi. Meydana gelen bu kasti yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

KIZLARINA SICAK BALMUMU DÖKTÜĞÜ GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

Campos-Sanchez'in takipçilerini dehşete düşüren tek eylemi kundaklama olmadı. Yetkililer, kadının kendi öz kızlarına sıcak balmumu döktüğünü açıkça gösteren bir başka rahatsız edici videoyu daha sosyal medya hesaplarında paylaştığını belirledi. Çocuklara yönelik bu zalimce eylem, kısa sürede sosyal medyada yayılarak kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ
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