İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmaları sona erdi. Gecede oynanan 4 karşılaşmada takımlar, lig aşamasına kalabilmek için rövanş öncesinde avantaj elde etmeye çalıştı.

CELTIC'TEN 3 GOLLÜ GALİBİYET

İskoçya temsilcisi Celtic, sahasında Avusturya ekibi LASK'ı 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı. Slovan Bratislava ile Celje arasındaki mücadelede ise kazanan çıkmadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Hapoel Beer-Sheva, sahasında Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 2-1 mağlup etti. Norveç ekibi Bodo/Glimt ise NEC Nijmegen deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.

GECENİN SONUÇLARI