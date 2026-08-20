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6 Aydır Mahalleyi Kabus Gibi Saran Şahıs: Gece Nöbeti Sürüyor

6 Aydır Mahalleyi Kabus Gibi Saran Şahıs: Gece Nöbeti Sürüyor
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Evren Mahallesi'nde yaklaşık 6 aydır gece saatlerinde evlere taş atan ve lazer tutarak vatandaşları rahatsız eden şüpheliyi yakalamak için mahalleli kendi imkanlarıyla gece nöbeti tutuyor. Polis ekipleri de bölgede önlem alırken, şahsın kimliği henüz belirlenemedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddialara göre 6 aydır mahalleliye uyku uyutmayan şahsı yakalamak için mahallelinin gece nöbeti devam ediyor.

Adapazarı ilçesine bağlı Evren Mahallesi'nde iddialara göre yaklaşık 6 aydır gece saatlerinde mahallede bulunan evlere taş atıp lazer tutarak mahalleliyi canından bezdiren şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Mahalleli kendi imkanları ile gece saatlerinde nöbet tutarken, Gulyabani filmindeki karakteri aratmayan şahıs ise evlere taş atıp camlara ve vatandaşa lazer tutarak rahatsızlık verdikten sonra kaçmaya devam ediyor.

Görüntüde; mahalle sakinlerinin sokakta nöbet tutması ve polis ekibinin bölgede dolaştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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