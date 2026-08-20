Evlilik kredisinde şartlar değişti

Aile ve Gençlik Fonu tarafından yeni evlenecek gençlere sunulan faizsiz evlilik kredisinde kapsam genişletilildi.

YAŞA GÖRE 250 BİN LİRAYA KADAR DESTEK

2026 yılı itibarıyla güncellenen kredi sisteminde, verilecek destek miktarı çiftlerin yaş aralığına göre belirleniyor. Tamamen dijital ortamda yapılan başvuruların ardından, bakanlığın şart koştuğu nikâh öncesi eğitim programına katılan çiftlere yaş kriterine göre ödeme yapılıyor:

250 bin lira destek: Her iki eş adayının da 18-25 yaş aralığında olması durumunda sağlanıyor.

200 bin lira destek: Eşlerden en az birinin yaşının 26 ile 29 arasında olması hâlinde bu tutar hesaba yatırılıyor.

YENİ GELİR SINIRI

Gençlerin evlilik sürecindeki maddi yükünü hafifletmeyi amaçlayan düzenlemede, başvuru şartlarında da önemli esnekliklere gidildi. Yeni kararla birlikte aranan gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarıldı.

Hayat boyu yalnızca bir kez yararlanılabilecek bu kredinin geri ödeme planı ise oldukça avantajlı tasarlandı:

İlk 2 yıl (24 ay) boyunca çiftlerden hiçbir geri ödeme talep edilmiyor.

Kalan borç, ödemesiz dönemin bitiminden itibaren 24 ay içerisinde taksitlendiriliyor.

Kredi tutarı, nikâh kıyılıp evlilik beyanı verildikten hemen sonra doğrudan başvuru sahibinin adresine/hesabına aktarılıyor.

ÇOCUK SAHİBİ OLANLARA BÜYÜK MÜJDE: BORÇ SİLİNİYOR

Düzenlemenin en çok dikkat çeken detaylarından biri de çocuk sahibi olan çiftlere sunulan yepyeni teşvikler oldu. Kredi geri ödeme süreci devam ederken ailelerin büyümesi, borç yükünü doğrudan ortadan kaldırıyor:

İlk Çocukta Taksit Erteleme: Geri ödeme sürecinde doğan ilk çocuk için kredi taksit ödemeleri tam 12 ay boyunca erteleniyor.

İkinci Çocukta Tamamen Hibe: Çiftlerin ikinci çocuk sahibi olmaları hâlinde çok daha büyük bir kolaylık devreye giriyor; kalan kredi taksitlerinin tamamı devlet tarafından hibe edilerek borç tamamen kapatılıyor.

Kaynak: Haberler.com