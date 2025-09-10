24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı

İsrail, dünden beri 24 saat içerisinde 5 farklı ülkede gerçekleştirdiği saldırılarla dikkatleri üzerine çekti. Suriye, Tunus, Katar, Lübnan ve açık denizler hedef alınan bölgeler arasında yer aldı. İsrail saldırılarına bugün de devam ederken Yemen'in başkenti Sana'daki Savunma Bakanlığı binasına bomba yağdırdı. Servis edilen görüntülerde bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

SURİYE'DE ASKERİ NOKTALAR HEDEF ALINDI

İlk saldırı Suriye'ye düzenlendi. İsrail, Humus'taki hava savunma birliğini, Lazkiye'deki füze ve mühimmat depolarını ve Palmira'daki radar ünitelerini vurdu.

TUNUS AÇIKLARINDA FİLOYA İHA SALDIRISI

9 Eylül sabahı, Tunus açıklarında Küresel Sumud Filosu'na ait bir gemi İHA saldırısına uğradı. Filonun lider gemisi "Family Boat" hasar alırken, içinde ilaç, bebek maması ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunduğu açıklandı.

KATAR'DA HAMAS TOPLANTISI HEDEFTE

Aynı gün Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas liderlerinin katıldığı bir toplantı hedef alındı. Musa Ebu Marzuk ve Halid Meşal'in de bulunduğu yöneticilerin hedef alındığı saldırıda, Hamas ölü olmadığını duyurdu. Ayrıca El Udeyd Hava Üssü yakınlarındaki Hamas ofisi de İsrail'in saldırı listesine girdi.

LÜBNAN'DA HİZBULLAH'A AĞIR DARBE

8 Eylül'de ise İsrail uçakları, Lübnan'ın doğu ve güneyinde Hizbullah'a bağlı "Rıdvan" yapılanmasını hedef aldı. Bekaa Vadisi'ndeki kamplar ve cephanelikler, Hermel bölgesindeki üsler ile El Kasr ve El Kusayr çevresindeki noktalar yoğun bombardımana tutuldu.

KATZ'TAN YENİ TEHDİT

Peş peşe yapılan bu saldırıların ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakmayı ve silahsızlanmayı kabul etmemesi halinde Gazze kentini harabeye çevirme tehdidinde bulundu. Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Hamas'ı tehdit etti. İsrail Savunma Bakanı, tüm esirleri serbest bırakmayı ve silahsızlanmayı kabul etmemesi halinde Hamas'ı "yok edeceklerini ve Gazze kentinin harabeye döneceğini" ifade etti.

TEHDİT SONRASI BİNALARI VURDULAR

Tel Aviv yönetimi, kara saldırılarına hazırlandığı Gazze kentinde çoğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yüksek katlı binaları hava saldırılarıyla yıktı. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze kentinde şehrin simgesi olan çok sayıda yüksek katlı bina yıkıldı. Filistinli kaynaklara göre, bu binaların vurulması sonucu birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.

HUSİLERİN SAVUNMA BAKANLIĞINI BOMBALADILAR

İsrail bugün ise Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi. Husilerin Ramon havalimanına yönelik saldırısına misilleme yapan İsrail ordusu, başkent Sana'da bulunan Husilere ait Savunma Bakanlığını hedef aldı. Servis edilen görüntülerde bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.