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İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi
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Alman medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrasında Türkiye'ye F-35 satışına sıcak baktığını ve bu durumun İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçirdiğini yazdı.

ABD medyası geçtiğimiz ayın başlarında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına sıcak baktığını yazmıştı. Amerikan Fox News kanalında yer alan haberde Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendirdiği belirtildi.

NETANYAHU ABD'NİN KAPISINI ÇALDI

İddia gündeme bomba gibi düştü. Yunanistan medyası günlerce CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 satışının onaylanmasına ilişkin iddiaları gündemine taşıdı ve sürecin nasıl işleyeceğini yazdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Türkiye'ye F-35 satışını engellemek için en yakın müttefiki ABD'nin kapısını çaldı. İsrail basınında yer alan haberlerde Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya baskı yaptığı ileri sürüldü.

İSRAİL ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Alman gazetesi Frankfurter Rundschau da bugün Trump'ın Türkiye'ye F-35 satabileceğini ve bu durumun İsrail'e alarma neden olduğunu yazdı. Gazete haberinde "Amerikan Başkanı, Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etmek ve uçakları teslim etmek istiyor. Bu amaçla ekibinden, Türkiye'ye yönelik yaptırımların hem hukuki hem de teknik açıdan nasıl kaldırılabileceği konusunda araştırma yapmalarını istedi" ifadelerini kullandı.

İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

BIDEN DÖNEMİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

Trump'ın fikir değişikliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden hemen sonra ortaya çıktığına dikkat çeken gazete konunun eski başkan Joe Biden döneminde de gündeme geldiğini ancak somut bir gelişme yaşanmadığını belirtti. Son gelişmelerin İsrail'i alarma geçirdiğini yazan yayın organı haberinde şu ifadelere yer verdi; "Türk Hava Kuvvetleri'nin F-35 uçaklarıyla donatılması İsrail açısından dezavantajlı olacaktır. İsrail de F-35'lere sahip ve bölgedeki askeri-teknolojik olarak üstünlük sağlamak istiyor."

"ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDA İYİ BİR İLİŞKİ VAR"

Netanyahu'nun Rubio'ya baskı yaptığı iddialarını da gündeme taşıyan Frankfurter Rundschau Türkiye'nin bu girişimleri 'çok da önemsemediğini' vurgulayarak Erdoğan ile Trump arasındaki sıcak ilişkiye dikkat çekti; "Erdoğan ile Trump arasında şu anda iyi bir ilişki var. Trump, Beyaz Saray'da Netanyahu'yu ağırlarken bile Türk mevkidaşını defalarca "dost" ve "zeki bir adam" olarak övdü. İsrail gazetesi Times of Israel de Erdoğan'ın Trump'ı ikna ettiğini ve Netanyahu'nun bunu değiştirmesinin zor olacağını yazdı."

YUNANİSTAN DA PANİK YAŞIYOR

Türkiye'ye F-35 satışının sadece İsrail değil Yunanistan'ı da paniğe sürüklediğini vurgulayan gazete, "Sadece İsrail'de değil, Türkiye'nin komşusu Yunanistan'da da F-35 etrafında dönen gelişmeler nedeniyle panik yaşanıyor. Atina, F-35 sayesinde artık Ege'nin karşı yakasındaki rakibinden çok daha üstün olacağıyla uzun zamandır övünüyor. Ancak bu varsayım artık tehlikede" ifadelerini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıBaki Ertaş:

Abartmayın F 35 tek başına savaşmı kazanacak: yada siz bu uçağı ABD nin korumasındaki ülkelere karşı kullanabilecekmisiniz.

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıSadık:

Özgür Özel'de bir Mektup yazarsa şaşırmayın.

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme38
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Haber Yorumlarıman:

YUSUFYUSUFYUSUF....

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme23
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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

fotu arab receb dünyaya yön veriyor maşşallllahhh tebarakallalhhhh :D Trumptan Bopcu arab taib'e tüm Türkiye'yi tutukla emri mi geldi ki acaba :D

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Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Bu devir bitince bu millet bugunleri unutmucak.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Gerçekten neler yaptığınızı anlamak mümkün değil.

Yorum Beğen39
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Haber YorumlarıBulent Turker:

çin değişik ucaklar yapmıs F35 elde kalınca bıze caktılar akoduklarım

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Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıduygusal:

Trump neden mi erdoğanı seviyor ? ; trump daha önce erdoğana aptal olma mektubu göndermişti, erdoğan trump ı abd mahkemesine şikayet etse direkt görevden alınır. tutuklanmasına bile neden oalbilir. çünkü bir savaşa neden oalbilecek bir yazıydı.. daha önce bu konuda haberler vardı uzman yorumları vardı.. erdoğanda daha önce şunu dedi: mektubu unutmamuz mümkün zamanı geldiğinde gereği yapılacak, dedi. o işte bu mahkeme ye vermeyi ima ediyordu..

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Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıduygusal:

erdoğanın mekbun hakkıında yorumu 1 haber sitesinden alıntı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim 2019 tarihinde gönderdiği mektup hakkında da konuştu. Erdoğan, “Bunu unutmamız mümkün değil. Ama karşılıklı sevgi ve saygımız nedeniyle bunları gündemimizde tutmamamız gerekiyor. Vakti saati geldiğinde de bu konu ile ilgili olarak gereğinin yapılacağını da bilmenizi istiyorum” dedi.

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Haber Yorumlarınedo cos:

Bir arkadaş orada belirtmiş onu aynen fikirlerine katılıyorum Amerika uçağı sana verse de kendi dostlarına karşı kullanılmayacağını sözünü alır garantisini alır sen bilse 400 aldın onu kullandırtmıyor sana bir de bu Trump var Doğan'a eğilmesi bükülmesi seviyorum aşkım cicim demesi pek hayra ama alamet değil niye diyeceksiniz çünkü Trump ilk başa iktidara geldiğinde demişti ki Gazi'yi Ürdün'e Mısır'a taşıyacağım dedi bunlardan sert tepki aldı olmayacağını iyice anladı onun fikri onları Türkiye'nin sınırına Suriye'yle Türkiye'nin bir kısmına yerleştirecek bak göreceksiniz onun için bu Trump'ın bu sevgisi oradan geliyor haberiniz olsun bak göreceksiniz bu yazımı da çıkarın bir yere alsın dursun

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