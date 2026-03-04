İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu, gökyüzü dumanla kaplandı
Ota Doğu'yu yangın yerine çeviren savaşta İsrail, Tahran'ın doğusuna yeni saldırılar başlattı. Bölgede şiddetli patlama olurken gökyüzü dumanla kaplandı.
ABD ve İsrail'in saldırısıyla başlayan İran Savaşı 5. gününe girdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Tahran yönetimi de İsrail ve Washington'ın müttefiklerine ve Körfez bölgesindeki ABD üslerine yönelik misillemelerini sürdürüyor. İşte savaşta yaşanalar...
İŞTE SAVAŞTA 5. GÜN YAŞANALAR
İSRAİL TAHRAN'I VURDU
10:50- İran'ın Tasnim haber ajansı, Tahran'ın doğusunda yeni ve şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi