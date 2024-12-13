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İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti

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Esad rejiminin devrilmesini fırsat bilen İsrail, Golan Tepeleri'nde işgalini genişletmişti. Suriye'deki saldırılarını da arttıran İsrail'in yeni 'Suriye Planını' ifşa eden görüntüler yayıldı. Görüntülerde, aşırı dindar Yahudiler'in Suriye'deki yeni yerleşim yeri için inceleme yaptıkları görüldü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna tampon bölgede yer alan ve 7 Aralık sonrası Hermon Dağı'nda işgal edilen bölgede, kış aylarında kalınması için talimat verdiğini bildirdi. Katz'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada yayılan görüntüler, İsrail'in Suriye'deki planını bir kez daha gözler önüne serdi.

SURİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN BÜYÜK KISMINI İMHA ETTİLER

İsrail ordusu Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonraki 48 saatte Suriye'deki "askeri hedeflere" 500'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırılarda vurulan hedefler arasında savunma sistemleri ve uçak filolarının yer aldığı ifade edildi. Esad rejiminin devrilmesinden sonraki 48 saatte düzenlenen 500'den fazla hava saldırısında Suriye'deki gelişmiş uçaksavar füze sistemlerinin yüzde 90'ının, hava savunma sistemlerinin ise yüzde 85'inin imha edildiği ileri sürüldü. Açıklamada ayrıca Suriye'deki Rus yapımı SU-22 ve SU-24 uçak filolarının tamamen kullanılamaz hale getirildiği, hava kuvvetlerinin de yaklaşık yüzde 40'ının imha edildiği savunuldu.

SAVUNMA BAKANI TALİMAT VERDİ: KIŞ AYLARINDA DA BÖLGEDEYİZ

Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna tampon bölgede yer alan ve 7 Aralık sonrası Hermon Dağı'nda işgal edilen bölgede, kış aylarında kalınması için talimat verdiğini bildirdi. Daha önce tampon bölgedeki işgalin "geçici" olacağını savunan Katz, " Suriye'de yaşananlar nedeniyle Hermon Dağı'nı ele geçirmemiz büyük bir güvenlik önemi taşıyor ve İsrail ordusunun bölgedeki hazırlıklarının sağlanması, birliklerin zorlu hava koşullarında orada kalabilmesi için her şeyin yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AŞIRI DİNDAR YAHUDİLER YERLEŞİM YERİ SEÇİYOR

Baas rejiminin devrilmesini fırsat bilen İsrail'in Suriye planını ifşa eden görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, aşırı dindar Yahudiler'in Suriye'de yeni yerleşim yeri için inceleme yaptıkları ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıFırat Türk:

Sira sizede gelecek

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

bir zamanlar filistinde böyle başladılar bugun ki hali ortada sonra suriyeliler toprak sattı derler kazanan israil topraklarını yüzde 20 ye yakın sahıp oldular hade erdoğan kovsun da görelim

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıBARBAROS:

Çadır kur masraf etme kaldıracaklar sizi :))

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıİsimsiz kahraman37:

Hırsızlar boş beleşciler

Yorum Beğen13
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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

İTLER ÜRÜR KERVAN YÜRÜR O KADAR

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Savaşmayarak toprak alacak otoriteye sahipsiniz Bizim koyunlara öğreteceksiniz bir gün

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Haber YorumlarıUzman:

Ama biz emevi caminde namaz kılmış idik oldu mu bu şimdi ben saylamam.

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Haber Yorumlarıİnanç Akçay:

Nasıl ya hani Suriye bizimdi.

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Haber YorumlarıAli:

israilimde MK Suriyenin de Mk

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