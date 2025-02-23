Erdoğan 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi! İşte kesinleşen yeni MKYK listesi

İşte AK Parti'nin kesinleşen MKYK listesi! 39 yeni isim var
AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı

İşte AK Parti'de liste dışı kalan isimler
Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

Yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail savaş uçakları, 27 Eylül 2023'te İsrail hava saldırısında öldürülen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki cenaze töreni sırasında şehrin semalarında alçak uçuş yaptı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada 'bir mesaj verdiklerini' kaydetti.

İsrail savaş uçakları, 27 Eylül 2023'te İsrail hava saldırısında öldürülen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki cenaze töreni sırasında şehrin semalarında alçak uçuş yaptı.

İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI ALÇAK İRTİFADA UÇTU

İsrail jetleri 27 Eylül ve 3 Ekim'de İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatlarını kaybeden eski Hizbullah liderleri Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için düzenlenen yüksek katılımlı cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak irtifada uçtu. İsrail savaş uçakları, öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah'ın cenazesi Kamil Şamun Stadyumu'na getirildikten sonra ve Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım konuşma yaparken olmak üzere iki defa alçak irtifada stadyumun üzerinden geçti.

İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

"İSRAİL'E ÖLÜM" SLOGANLARI

İsrail uçaklarının geçişinin ardından cenaze törenine katılanlar, "İsrail'e ölüm" şeklinde slogan atarak tepki gösterdi. Cenaze töreni sırasında İsrail insansız hava araçlarının da Beyrut semalarında uçtuğu aktarılmıştı.

İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

İSRAİL SAVUNMA BAKANI MESAJ VERDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da savaş uçaklarının Beyrut semalarında alçak uçuş yapmasına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, "bir mesaj verdiklerini" kaydetti.

İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ VE DOĞUSUNU VURMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Baalbek ve güneyindeki bazı bölgelere Hizbullah'a ait hedefler tespit edildiği gerekçesiyle hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Lübnan basını, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Zerariye, Zibkin, Kalila, Cenneta, Deyr Kanun en-Nahr ve Marub kasabalarının çevresini hedef aldığını kaydetmişti.

İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Dünya
img

Dev derbi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı!
img

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı canlı yayında açıkladı
img

MİT'in arşivinden Troçki raporu! Adım adım takip etmişler
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet Kan:

Ey zalimler sanmayın ki Allah cc yaptıklarınızdan haberdar değil o gözlerin korkudan yerinden fırladıgı gün sürüklene sürüklene cehenneme götürülecek siniz.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

TEPELERİNDEN UÇARMAK 3-5 BOMBADA BIRAKSAYDINIZ.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

Er yada geç Yok olacaksınız Allah ın izniyle

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Allah (c.c) bütün bu KEPAZELİĞİN hesabını, hem "RECEP" e, hem de "DİĞER BÜTÜN MÜSLÜMANLARA" soracaktır : TEVBE SURESİ'nin 24. Ayeti : ""(EY RESULÜM) ONLARA DE Kİ "EĞER BABALARINIZ, OĞULLARINIZ, KARDEŞLERİNİZ, EŞLERİNİZ, AŞİRETİNİZ, MALINIZ MÜLKÜNÜZ, BATMASINDAN KORKTUĞUNUZ TİCARETİNİZ, HOŞUNUZA GİDEN MESKENLER... EĞER BÜTÜN BUNLAR SİZE, ALLAH'TAN, RESULÜNDEN ve "ALLAH YOLUNDA SAVAŞMAKTAN" DAHA DEĞERLİ GELİYORSA, O ZAMAN ALLAH'IN EMRİNİ BEKLEYİN...ALLAH FASIK BİR TOPLULUĞA HİDAYET ETMEZ"........

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat null:

iran ın gücü müslümanlara geçer anca

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKagan Kutlu:

Adamlarda korku yok.içeceksin şarapı .......... .....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürdüğü tarih 27 Eylül 2024 haberi düzeltin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı

Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Bugün duyurulacak! AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev
Kalabalığa aldırış etmeden AVM'nin önüne tuvaletini yaptı

Vatandaşların akın ettiği AVM önünde mide bulandıran görüntü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.