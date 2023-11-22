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İsrail, Şam'daki Bazı Noktalara Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildi. Saldırıda hasar meydana geldiği belirtilirken, İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.