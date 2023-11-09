İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insanlık dışı saldırıları 34. gününde devam ederken bölgeden yürek yakan görüntüler geldi. Bölgede en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin yakınındaki Nasır Caddesi'ni bombalayan İsrail ordusu, çok sayıda Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu Gazze'deki alçak saldırılarına bir yenisini daha ekledi: Çok sayıda Filistinli cadde ortasında can verdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 34. gününde devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesinin yakınındaki Nasır Caddesi'ne düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

CADDE ORTASINDA CAN PAZARI

Bölgeden gelen görüntülerde cadde ortasında, saldırının şiddetiyle uzuvları kopmuş ve feci şekilde can vermiş Filistinliler objektife takıldı. İnsanlık dışı saldırıda çok sayıda yaralı Filistinli de görüntülendi. Öte yandan videoda alçak saldırıyı yapan İsrail İHA'sının sesi de duyuldu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 174 Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.