İsrail ordusu, Gazze'de 2 çocuk hastanesini tanklarla kuşattı! Giriş çıkış yapılamıyor, hastanenin önündeki araçlar yanıyor

İsrail ordusu, Gazze'de içinde yerinden edilmiş çok sayıda sivilin de bulunduğu Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerini kuşattı. Hastanelere giriş çıkış yapılamazken, İsrail askerlerinin oksijen tanklarını durdurduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan ve içinde yerinden edilmiş çok sayıda sivilin de bulunduğu Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerini kuşattı. İsrail askerlerinin oksijen tanklarını durdurduğu belirtilirken, videoda bölgedeki bazı araçların da ateşe verildiği görülüyor.

"HASTALAR ÖLÜM TEHLİKESİ ALTINDA"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail işgali Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerini kuşatıyor ve oksijen tanklarını durduruyor. Hasta çocuklar ölüm tehlikesi altında. Kuşatılan hastanelerdeki yerinden edilmiş kişiler ve sağlık çalışanlarının yiyeceği ve suyu yok." ifadesi kullanıldı.

"HASTANELERİN HİZMET DIŞI KALMASINA BİRKAÇ SAAT KALDI"

Bakanlıktan yapılan diğer bir açıklamada da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmetlerini durdurmak zorunda kalacağı bildirildi. Açıklamada, "Sağlık hizmetlerinin devam edebilmesi için tüm çabaları tükettik. Gazze kenti ve Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalmasına sadece birkaç saat kaldı." ifadesine yer verildi. Başta İslam ve Arap dünyası olmak üzere dünyaya seslenilen açıklamada, "büyük bir felaket yaşanmadan önce hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt getirilmesi için acilen harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

GECEDEN BERİ ŞİFA HASTANESİ'Nİ DE BOMBALIYORLAR

İsrail dün geceden beri de Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne üst üste dört kez saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre kadın doğum binası da vuruldu. Hamas, İsrail'in bölgenin en büyük hastanesine düzenlediği saldırıda en az 13 kişinin öldüğünü açıkladı.

BM SÖZCÜSÜ: DÜNYADA BİR CEHENNEM VARSA O DA GAZZE'DİR

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BM'nin yardım tırlarının, nüfusun daha yoğun olduğu Gazze'nin güneyine ulaştırıldığını belirten Laerke, "Yardım tırlarımızı Gazze'nin kuzeyine ulaştıramıyoruz. Eğer şu anda dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir." diye konuştu. Gazze'nin kuzeyinde yüz binlerce kişinin bulunduğunu hatırlatan Laerke, bu durumun çok moral bozucu olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 812 oldu, 26 bin 905 kişi de yaralandı.