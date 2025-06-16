İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor

İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
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İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
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İsrail-İran savaşında 4. güne girildi. İran'ın fırlattığı füzeler enerji santralleri ve yerleşim yerlerine isabet ettiği ölü ve yaralıların olduğu açıklanırken, İsrail'in ise başkent Tahran'da füze üreten tesislere ve fırlatma rampalarına hava saldırıları düzenlendiği öğrenildi. Ölü sayısı İran'da 224, İsrail'de ise 16'ya yükseldi.

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılarda 4'üncü güne girildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'nın gece saatlerinde açıkladığı verilere göre, başta Hayfa ve Tel Aviv olmak üzere birçok bölgesinde yerleşim yeri, enerji tesisleri ve kamu binalarına füzelerin isabet ettiği açıklandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

İsabet eden füzelerin ardından patlamalar yaşanırken enkaz altında kalanlar için Kızıl Davut Yıldızı ekipleri arama-kurtarma çalışmaları başlattı. Enkaz altından çıkarılan çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca, İsrail Ordusu vatandaşların cep telefonlarına sığınaklardan çıkmamaları yönünde bildirimler gönderdiğini belirtti.

İsrail-İran savaşında 4. gün

HAYFA'DA ENERJİ SANTRALİNE SALDIRI

İran'dan fırlatılan balistik füzeler Hayfa şehrindeki enerji santraline isabet etti. Elektrik, petrol ve sanayi tesislerinin olduğu öğrenilen bölgede saldırı sonrası patlamalar yaşanırken, büyük çapta yangının çıktığı görüldü.

İsrail-İran savaşında 4. gün

TEL AVİV'E BİNALARA FÜZE İSABET ETTİ

İran tarafından yapılan saldırılarda Tel Aviv kentinde birçok noktada patlamalar yaşandı. Kentte birçok bina hasar gördü, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İsrail-İran savaşında 4. gün

İSRAİL'DEN İRAN'A HAVA SALDIRILARI

İsrail Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran'ın başkenti Tahran'da karadan karaya füze üreten tesislere, radar üslerine ve füze fırlatma rampalarını hedef alarak imha ettiğini açıkladı.

İsrail-İran savaşında 4. gün

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in İran saldırısıyla başlayan savaş Tahran'ın misillemeleriyle iyice şiddetlendi. İki taraf da birbirlerine saldırırken can kayıpları arttı. İran'da İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 1481 olduğu belirtildi.

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ölü sayısı ise 16'ya yükseldi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın dün Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'a düzenlediği saldırıya ilişkin 2 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldığını, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Böylece, İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın yaptığı misillemelerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail-İran savaşında 4. gün

HALKA "SIĞINAKLARA GİRİN" ÇAĞRISI

İsrail ordusu, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiğini vurguladı. Cep telefonlarında acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği istikamette de saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusu saldırıdan bir süre sonra yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin ardından yapılan durum değerlendirmesi sonucunda vatandaşların sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu. İç Cephe Komutanlığı, korunaklı alanlardan ayrılmaya izin verildiğini bildirdi.

İsrail-İran savaşında 4. gün

NETANYAHU: SAVAŞIN SONUNDA İRAN'DA REJİM DEĞİŞEBİLİR

Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların rejim değişikliğine neden olabileceğini söyledi. Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "Tahran yanıyor. Görevi tamamlamakta kararlıyız. İsrail'in İran liderliğini hedef alan saldırıları, İran'da rejim değişikliğini mümkün kılabilir. İstihbaratımız İran'ın Husiler'e nükleer silah aktarmak istediğini gösteriyor. Şimdi de Tahran'daki Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanını ve yardımcısını öldürdük.

İran halkı şimdi isyan edip etmeyeceğine karar verecek. İsfahan reaktörünü imha ettik, o tesis olmadan nükleer silah geliştirmeleri imkansız. Nükleer programı ve balistik füzelerinden kaynaklanan İran'ın çifte tehdidini ortadan kaldırma misyonumuzu sürdüreceğiz."

İsrail-İran savaşında 4. gün

TRUMP: SAVAŞA MÜDAHİL OLMAMIZ MÜMKÜN

Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News'e açıklama yaptı. ABC News'ten Rachel Scott'a konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD'nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." dedi. Trump, ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmada arabulucu olmasına "açık" olduğunu vurgulayarak, "O hazır. Beni aradı. Uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.

İsrail-İran savaşında 4. gün

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemelerde ise 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

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