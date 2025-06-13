Beklenen oldu! İsrail, İran'a füzelerle saldırdı

İsrail ve İran arasında bir süredir devam eden gerilimde korkulan oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İsrail İran'ı vurabilir" açıklamasından saatler sonra savaş patlak verdi.

İSRAİL, İRAN'I FÜZELERLE VURMAYA BAŞLADI

İsrail, İran'ı füzelerle vurmaya başladı. Tahran'ın merkezinde en az 4 şiddetli patlama meydana geldi. Saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı. İran devlet televizyonu İran'ın kuzeyi güneyinde bir çok noktadan şiddetli patlama sesleri duyulduğunu teyit etti.

İSRAİL'DE OHAL İLAN EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu. İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı. Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadesini kullandı.

Ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Ulaştırma Bakanlığının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndaki uçuşlardaki değişiklik durumu hakkında bilgi verileceğini duyurduğunu aktardı. İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi.

İRAN'DA ASKERİ HEDEFLER VURULUYOR

İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi.

İRAN: İSRAİL SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

İran ise sivillerin hedef alındığını açıkladı. İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saat 03.00 itibarıyla iç cephe komutanlığı yönergelerinde acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi. Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.

NETANYAHU: TEHLİKE ORTADAN KALKANA KADAR SALDIRI SÜRECEK

İsrail ordusunun açıklaması ülkedeki tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak gönderildi. Öte yandan İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İran'a başlattıkları saldırıların ardından son durumu ele almak için güvenlik kabinesini toplama kararı aldığını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.

İSRAİL ORDUSU: SALDIRIYA ONLARCA JET KATILIYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi. Açıklamada, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaya "her zamankinden daha yakın" olduğu iddia edilen açıklamada, İran'ın silahlarının İsrail ve tüm dünya için tehdit oluşturduğu savunuldu. İsrail'in vatandaşlarını savunması gerekçesiyle "gerekli olan her yere" saldıracağı tehdidinde bulunuldu.

ABD: İRAN BİZİ HEDEF ALMAMALI

ABD'den de ilk açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: "İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılarda yer almıyoruz. Açıkça söylüyorum İran bizi hedef almamalı" dedi.

IRAK, HAVA SAHASINI KAPATTI

Irak resmi haber ajansı İNA'nın haberine göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki hava sahasını kapattı ve tüm havalimanlarındaki uçuşları askıya aldı.

NÜKLEER TESİS HEDEF ALINDI

İran devlet televizyonu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Haberde, İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesisinin hedef alındığını bildirildi.

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