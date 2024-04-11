İsrail'in tehdidine İran'dan sert yanıt. Meşru müdafaa bir zorunluluktur, cezalandıracağız

Suriye'de Devrim Muhafızları lideri Muhammed Rıza Sahidi'nin İsrail saldırısında ölmesinin ardından İran ve İsrail arasındaki gerilim iyice tırmandı. İsrail'in, ""Savaşa hazırız" tehdidine yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Meşru savunma bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

İSRAİL VE İRAN ARASINDA GERİLİM HAD SAFHAYA ÇIKTI

Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliği hedef alan bombalama sırasında Devrim Muhafızları lideri Muhammed Rıza Zahidi'nin öldürülmesi sonrası İran ve İsrail arasındaki gerilim had safhaya çıktı. İsrail saldırı sonrası misilleme hazırlığına girişen İran'ı, "Karşılık verilecek" diye tehdit ederken, Tahran yönetiminden sert bir açıklama geldi.

TAHRAN'DAN İSRAİL'İN TEHDİDİNE YANIT

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Şam'daki konsolosluğunu vuran İsrail'e karşı muhtemel misillemeyi "meşru müdafaa" olarak değerlendirdiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Berlin'in İsrail'e karşı azami itidal çağrısını kabul etmedi.

"MEŞRU SAVUNMA BİR ZORUNLULUKTUR"

Mevcut sorunların tek çözümünün İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması olduğunu belirten Abdullahiyan, "Almanya'nın Gazze'de ateşkes sağlama çabalarının sonuçsuz kalmasının nedeni, Almanya'nın bu soykırım devam ederken tarafsız kalmamasında aranmalıdır." ifadelerini kullandı. Abdullahiyan, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıya karşı ülkesinin vereceği muhtemel misillemeye ilişkin ise "İsrail rejiminin uluslararası hukuku, Viyana Sözleşmesi'ni, kişilerin ve diplomatik mekanların dokunulmazlığını tamamen ihlal ettiği durumlarda saldırganın cezalandırılması amacıyla meşru savunma bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan

İRAN, BM'Yİ SUÇLADI

Öte yandan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in konsolosluk saldırısından sonra BM Güvenlik Konseyi eğer saldırıyı kınayarak faillerin yargılanması için adım atmış olsaydı "İran'ın İsrail'i cezalandırma ihtiyacının ortadan kalkmış olabileceği" ifade edildi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajda, "Eğer BM Güvenlik Konseyi, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik tesisimize yönelik menfur saldırısını kınasa ve sorumluları adalete teslim etseydi, İran bu alçak rejimi cezalandırmak zorunda kalmazdı." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin bir açıklama yapması için uğraştıklarını bildirdi. Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi açıklamasının "Anglosakson" mevkidaşları tarafından engellendiğini ifade etti.

İRAN'IN SURİYE'DEKİ KONSOLOSLUĞUNA SALDIRI

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. Ayrıca 6 Suriyelinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Devrim Muhafızları lideri Muhammed Rıza Sahidi

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

İran, Suriye'deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı.

İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.