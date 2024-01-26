Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklıyor. Buna göre İsrail, Filistinlilere soykırım yaptığı gerekçesiyle yargılanacak.

İSRAİL'İN DAVANIN REDDİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Tedbir kararı kamuya açık bir oturumda Divan Başkanı Yargıç Joan Donoghue tarafından okunuyor. İşte karar metninden öne çıkanlar: "Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkındayız ve can kayıplarından derin endişe duyuyoruz. İhtiyati tedbir talepleri görüşülmektedir, mahkemenin görüşüne göre Güney Afrika'nın iddialarının bir kısmının sözleşmenin maddelerinin kapsamına girebileceği görülmüştür. Mahkeme, İsrail'in 'dosyanın reddi' talebini reddetmektedir. İsrail'e soykırım davası görülmeye devam edecek. Soykırım davası esastan görüşülecek.

"TARAFLARIN SOYKIRIM SUÇUNU ENGELLEMESİ GEREKİYOR"

Burada Güney Afrika'nın ortaya koymuş olduğu iddialar değerlendirilecektir. Sözleşmenin birinci maddesine baktığımızda tüm ilgili tarafların soykırım suçunu engellemesi gerekmektedir. İkinci maddede soykırım bir etnik ve ırksal grubun üyelerine zarar vermek, bu grubun içinde bulunan çocukları başka bir gruba taşımak gibi maddeler yer almaktadır."

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