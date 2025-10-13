Haberler

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de
İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı. Binlerce kişi bölgede toplanırken, Filistinli esirler ve ailelerinin mutluluğu objektiflere yansıdı.

Uluslararası Kızılhaç aracılığıyla serbest bırakılan Filistinli esirler, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan otobüslerle Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

FİLİSTİNLİ ESİRLERİ BİNLERCE KİŞİ KARŞILADI

Esirler, ilk olarak Refah'ın kuzeyindeki Moraj bölgesine ulaştıktan sonra sağlık kontrolleri ve yapılacak etkinlik için Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne götürüldü. Esirleri karşılamak için çok sayıda Filistinli bölgede toplandı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
