İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı yurdun dört bir yanında protesto ediliyor
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İsrail ordusunun, abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneyi hedef alarak en az 500 kişinin ölümüne neden olmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Yurdun birçok yerinde toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in kan donduran hastane katliamına tepki göstererek protesto düzenledi. Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan öfkeli kalabalık, konuta yürümek isteyince polis ekipleri teyakkuza geçti.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni bir kanlı saldırıya imza atan İsrail ordusunun yaptığı katliama tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin birçok şehrinde sokaklara inen çok sayıda kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti.
Başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya gibi kentlerde sokaklara inen çok sayıda kişi, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına tepki gösteren vatandaşlar, Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto eylemi yaptı. Kalabalığın artması sonrası konuta yürümek isteyen gruba polis engel oldu.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, Beşiktaş'taki konsolosluk binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi.
Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atarken zaman zaman tekbir de getiriyor.
Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Beyoğlu'nda protesto etti. Şişhane'de toplanan grup, "İşgalciler her zaman kaybeder", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Katil İsrail, katil ABD" sloganları attı. TKP Merkez Komitesi üyesi Senem Doruk İnam, grup adına yaptığı basın açıklamasında, Filistin'in haklı mücadelesinde her zaman yanında olduklarını söyledi.
İsrail'in Filistin topraklarında yıllardır şiddet uyguladığını belirten İnam, "Gördüklerimiz, yaşadıklarımız karşısında boğazımız düğüm düğüm oluyor. Biz buradayken, bu konuşmayı yaparken 2 milyonu aşkın Filistinlinin üzerine bombalar yağmaya devam ediyor. Binlerce kadın, çocuk bir haftayı aşkın bir süredir bir katliamla karşı karşıya. Sular kesik, elektrik yok, salgın hastalıklar kol geziyor. Hastaneler bombalanıyor." dedi.
İnam, İsrail'in işgalinin insanlık suçu olduğunu kaydederek, Filistin halkının direnişini meşru ve haklı bulduklarını dile getirdi. Bu mücadelenin bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulana kadar devam edeceğine dikkati çeken İnam, "Bu gerçekleşene kadar Filistin halkının eylemleri sonuna kadar meşru olacak ve meşru kalmaya devam edecek." diye konuştu. Gruptakiler, konuşmaların ardından meşale yakıp, İsrail aleyhine slogan attı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. Saldırıda hastane içinde ve çevresinde bulunan en az 500 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi de yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, saldırı sonucu çok sayıda yaralının Gazze kentindeki Şifa hastanesine kaldırıldığını duyurdu.
Öte yandan İsrail'in saldırısı nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 gün yas ilan etti.