İsrail'in Gazze'de iki okulu hedef aldı: 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de iki ayrı okula peş peşe düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli hayatını kaybetti.

25 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Haber Ajansı (WAFA), İsrail tarafından Gazze Şehri'nin batısındaki Nasr Mahallesinde bulunan 2 okula saldırı düzenlendiğini duyurdu. Nasr mahallesindeki Ansar ve Hassan Salama okullarına gerçekleştirilen hava saldırısında en az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda sivilin de yaralandığı kaydedildi. Yaralıların Baptist Hastanesi'nde tedaviye alındığı aktarıldı.

ÖLENLERİN YÜZDE 80'İ ÇOCUK

Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal saldırıya ilişkin açıklamasında, İsrail'in okulları bombalayarak "kelimenin tam anlamıyla bir katliam" gerçekleştirdiğini söyledi. Basal hayatını kaybedenlerin yüzde 80'ini çocukların oluşturduğunu belirtti.

İSRAİL ORDUSU: HAMAS ÜYELERİ HEDEF ALINDI

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılarda okulların çevresinde faaliyet gösteren Hamas üyelerinin hedef alındığı iddia edildi. Açıklamada, "Okullar Hamas'ın El Furkan Taburu tarafından saklanma yeri olarak ve İsrail birliklerine karşı saldırıları planlayarak yürütmek için komuta merkezi olarak kullanılıyordu" ifadelerine yer verildi.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar: