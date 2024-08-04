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İsrail'in Gazze'de iki okulu hedef aldı: 25 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 2 ayrı okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 25 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölenlerin yüzde 80'inin çocuk olduğu belirtilirken, İsrail ordusu okulların çevresinde faaliyet gösteren Hamas üyelerini hedef aldıklarını iddia etti.

İsrail'in Gazze'de iki ayrı okula peş peşe düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli hayatını kaybetti.

25 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Haber Ajansı (WAFA), İsrail tarafından Gazze Şehri'nin batısındaki Nasr Mahallesinde bulunan 2 okula saldırı düzenlendiğini duyurdu. Nasr mahallesindeki Ansar ve Hassan Salama okullarına gerçekleştirilen hava saldırısında en az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda sivilin de yaralandığı kaydedildi. Yaralıların Baptist Hastanesi'nde tedaviye alındığı aktarıldı.

ÖLENLERİN YÜZDE 80'İ ÇOCUK

Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal saldırıya ilişkin açıklamasında, İsrail'in okulları bombalayarak "kelimenin tam anlamıyla bir katliam" gerçekleştirdiğini söyledi. Basal hayatını kaybedenlerin yüzde 80'ini çocukların oluşturduğunu belirtti.

İSRAİL ORDUSU: HAMAS ÜYELERİ HEDEF ALINDI

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılarda okulların çevresinde faaliyet gösteren Hamas üyelerinin hedef alındığı iddia edildi. Açıklamada, "Okullar Hamas'ın El Furkan Taburu tarafından saklanma yeri olarak ve İsrail birliklerine karşı saldırıları planlayarak yürütmek için komuta merkezi olarak kullanılıyordu" ifadelerine yer verildi.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar:

İsrail'in Gazze'de iki okulu hedef aldı: 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de iki okulu hedef aldı: 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de iki okulu hedef aldı: 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de iki okulu hedef aldı: 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de iki okulu hedef aldı: 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de iki okulu hedef aldı: 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de iki okulu hedef aldı: 25 Filistinli hayatını kaybetti

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Filistin İsrail Çocuk Gazze Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (15)

Savas Ozturk:

Eee ne duruyoruz burger kingi basalım insanları rahatsız edelim ???

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yanıtYanıtla
Mevlüt:

Akıllı ol başını belaya sokma

yanıt11
yanıt19
Ahmet YILMAZ:

şu haberin birde tersini görelim ya

23
6
yanıtYanıtla
Hamdi Baba :

Rüyanda görürsün.

yanıt8
yanıt15
Savas Ozturk:

Dua et belki olur ya bi gün

yanıt6
yanıt3
Savas Ozturk:

Dua edersen belki olur bi gün dene

yanıt4
yanıt2
Hasan Turk:

Selalar ise yaramadimi

11
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yanıtYanıtla
ismail Yasin:

Yâ Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı? Mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı! Nûr istiyoruz... Sen bize yangın veriyorsun! Yandık diyoruz... Boğmaya kan gönderiyorsun! Esmezse eğer bir ezelî nefha, yakında, Yâ Rab, o cehennemle bu tûfan arasında, Toprak kesilip, kum kesilip Âlem-i İslâm; Hep fışkıracak yerlerin altındaki esnâm! Bîzâr edecek, korkuyorum, Cedd-i Hüseyn'i, En sonra, salîb ormanı görmek Harameyn'i!

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Harbi Vatandaş:

ismail Yasin:yanlış konuşuyorsun isyan etme günaha giriyorsun yapma.

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Gündüz Çilekaroğlu:

Kimse müslümanlık’tan yaka çakmasın

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