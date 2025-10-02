Haberler

İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı'nda son durum

Küresel Sumud Filosu'na ait İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu bazı gemiler ve aktivistler, İsrail'e ait askeri gemiler eşliğinde Aşdod Limanı'na getirildi. Limanın çevresindeki askeri gemi hareketliliği sürerken, bazı aktivistler turuncu can yelekleriyle gemilerin güvertesinde görüldü.

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ait 44 gemiden 4'ü hala seyir halinde görünüyor. İsrail güçleri 21 gemiyi alıkoydu, 37 Türk vatandaşı 200 aktivisle birlikte Aşdod limanına getirildi.

İsrail askerleri, Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere baskın düzenleyerek aralarında Türk aktivislerin de bulunduğu çok sayıda aktivisti gözaltına aldı, teknelere el koydu. İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu gemiler ve aktivistler Usdud (Aşdod) Limanı'na getirildi.

AKTİVİSTLER CAN YELEKLERİYLE GÜVERTEDE GÖRÜLDÜ

Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerin Aşdod Limanı'na ulaştığı ve bazı aktivistlerin turuncu can yelekleriyle gemilerin güvertesinde görüldüğü belirtildi. Yasadışı el konulan gemilerden birinde Filistin bayrağının dalgalanması dikkati çekti.

Öğlen saatlerinden itibaren limanın çevresindeki askeri gemi hareketliliği sürüyor.

İşte bölgeden kareler:

Kaynak: AA / Ayça Elal - Dünya
