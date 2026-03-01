Haberler

İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı

İran, düzenlediği son balistik füze saldırısında İsrail'e 37 füze fırlattı. Füze isabet eden Kudüs yakınlarında Beyt Şemeş şehri savaş alanına döndü. İsrail basını 5 kişinin öldüğünü 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran, son saldırı dalgasında İsrail'e 37 balistik füze fırlattı. İsrail basını, Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş'te (Beit Shemesh) bir füzenin yerleşim bölgesine isabet ettiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

BEYT ŞEMEŞ'TE AĞIR HASAR

İsrail'in merkezinde yer alan Beyt Şemeş'te isabet alan bölgede ciddi hasar oluştu. Acil servis ekipleri enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlatırken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

BEYT ŞEMEŞ NEREDE?

Beyt Şemeş, Kudüs'ün yaklaşık 30 kilometre batısında bulunuyor. 2023 verilerine göre 167 bini aşkın nüfusa sahip kentte çoğunluğu Haredi Yahudiler oluşturuyor.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
