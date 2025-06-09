İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı

İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve gece saatlerinde İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi, savaş gemileri eşliğinde İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştı.

Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve gece saatlerinde İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi, İsrail savaş gemileri eşliğinde İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştı.

İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı

KAÇIRILAN AKTİVİSTLER İÇİN 'HÜCRE' PLANI

Öte yandan İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Madleen yelkenlisinde alıkonulan 12 insan hakları aktivistini Ramle kentindeki Givon Cezaevi'nde ayrı hücrelerde tutmayı planladığını yazdı.

İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı

RESMİ HAPİSHANE ÜNİFORMALARI GİYDİRİLECEK

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, cezaevi servisinin alıkonulan 12 insan hakları aktivistinin gelişine hazırlık yaptığı, aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan'ın da bulunduğu aktivistlere resmi hapishane üniformaları giydirileceği belirtildi.

DÜNYAYLA İRTİBATLARI KESİLECEK

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ise İsrail'in zorla alıkoyduğu 12 aktivistin dünyayla irtibatını kesmek amacıyla hücrelere radyo, televizyon gibi hiçbir iletişim aracının konulmaması talimatını verdiği aktarıldı.

GEMİDE 12 KİŞİ BULUNUYOR

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı. Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti. Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DALGA GEÇER GİBİ PAYLAŞIM

Gemide bulunan ikisi Türk olmak üzere toplam 12 uluslararası aktivistin gözaltına alındığı öğrenildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı gözaltına alınan aktivistler için ise dikkat çeken paylaşımında bulundu.

İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı

"KEYFİ YERİNDE, İSRAİL'E DOĞRU YOLA ÇIKTI"

İsrail ordusunun Madleen gemisinde alıkoyduğu Greta Thunberg'in fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı: "Thunberg şu anda güvende ve keyfi yerinde, İsrail'e doğru yola çıktı."

İSPANYA, İSRAİL'E NOTA VERDİ

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve aralarında bir İspanyol'un da bulunduğu 12 aktivisti taşıyan Özgürlük Filosu'nun İsrail tarafından engellenmesinin ardından İsrail'in Madrid Büyükelçiliğindeki maslahatgüzarını, bakanlığa çağırdı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İsrail, kaçırdığı aktivistleri hapishanede ayrı hücrelerde tutacak

İsrail'in kaçırdığı aktivistler için tasarladığı skandal plan sızdı
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı!
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
California Valisi Newsom: Trump'ı mahkemeye vereceğiz

California Valisi'nden Trump'ı çok kızdıracak sözler
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.