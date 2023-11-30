İsrail ordusu, arabulucuların daha fazla rehinenin serbest bırakılmasına yönelik çabaları ışığında ateşkesin devam edeceğini bildirdi. Hamas da yaptığı açıklamada "Ateşkesin 7. gün için uzatılması konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

Ateşkes 1 gün daha uzatıldı! İsrail ordusu ve Hamas'tan art arda açıklamalar geldi

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde Hamas'la ateşkesin, daha fazla rehinenin serbest bırakması yönündeki çabaların ışığında devam edeceğini söyledi.

İSRAİL: ATEŞKES ANLAŞMA ŞARTLARINA TABİ OLARAK DEVAM EDECEK

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Arabulucuların rehineleri serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında ve anlaşma şartlarına tabi olarak ateşkes devam edecek" ifadeleri yer aldı.

HER EKSTRA GÜN EN AZ 10 REHİNE SERBEST BIRAKILACAK

Anlaşmanın bir parçası olarak, Hamas'ın çatışmalara ara verildiği her ekstra gün için en az 10 rehineyi serbest bırakması gerekecek.

BİR AÇIKLAMA DA HAMAS'TAN GELDİ

Konuyla ilgili bir açıklama da Hamas'tan gelirken, "Ateşkesin 7. gün için uzatılması konusunda anlaştık" ifadeleri kullanıldı. İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da "insani aranın" uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

6. GÜNDE REHİNELER SERBEST BIRAKILMIŞTI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın son gününde Hamas, 10 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi daha serbest bıraktı. İsrail de buna karşılık 16'sı çocuk, 14'ü kadın olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu salıverdi. Hamas geçtiğimiz saatlerde Rus vatandaşlığı bulunan 2 İsrailliyi serbest bırakmıştı. Kadın rehineler, Kızılhaç tarafından İsrail'e ulaştırılmıştı. Hamas, söz konusu 2 kişiyi Moskova'dan gelen talep üzerine bıraktıklarını açıklamıştı.

10 İSRAİLLİ ESİR VE 4 TAYLANDLI İSRAİL'E ULAŞTI

İsrail ordusunun X platformunda yayımladığı açıklamada, ülkeye ulaşan 10'u İsrailli, 4'ü Taylandlı 14 kişiye ordu ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'te (Şabak) görevli güvenlik mensuplarının eşlik ettiği belirtildi. Açıklamada, güvenlik görevlilerinin, bu kişilere sağlık taramalarının ardından hastanelerde bekleyen ailelerine ulaşana kadar eşlik edecekleri bildirildi. 6 günlük ateşkesin sona ermesinin ardından ateşkesin yeniden uzatılması için müzakereler de sürüyor.