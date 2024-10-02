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İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı

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İsrail, İran'dan gelen füzelerin ardından artan tansiyonu düşürmemeye kararlı. 2011 yılından bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve orduya ait askeri noktalara saldıran İsrail, başkent Şam'a bir hava saldırısı daha düzenledi.

İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki neredeyse tüm ülkelerin uyarısına rağmen Orta Doğu'daki gerilimi arttırmaya devam ediyor. Gazze'de katliamı sürdüren İsrail, Lübnan'ın ardından Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi.

3 SİVİL ÖLDÜ, 3 SİVİL YARALANDI

Suriye rejiminin ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 17.25 sularında Mezze Mahallesi'ndeki bir binayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi. Haberde, "Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Bölgede maddi hasar oluştu." ifadesi kullanıldı. İsrail güçlerinin önceki gece de Mezze'de birden fazla askeri noktaya hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti. İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İRAN'DAN FÜZE SALDIRISI FİTİLİ ATEŞLEDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

SON 15 GÜNDE NELER YAŞANDI?

17-18 Eylül: Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazları ve telsizler iki dalga halinde patlatıldı, en az 37 kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı.

20 Eylül: İsrail, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye mahallesine saldırı düzenledi ve 55 kişiyi öldürdü.

23 Eylül: İsrail, Lübnan'a büyük bir bombardıman başlattı ve ülkenin güneyinde, doğusunda ve başkentinde belirlediği en az 1300 hedefi vurdu. Tek bir günde 550'den fazla kişi öldürüldü.

25-26 Eylül: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, New York'taki BM zirvesinde dünya liderleri gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu. (ABD, İngiltere ve AB yönetimi dahil 12 ülke ve organizasyonu ateşkes çağrısı yaptı. İsrail çağrıyı reddetti.

27 Eylül: Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Hizbullah'ı yenme" sözünü sarf ettikten saatler sonra örgütün Beyrut'taki karargahı vuruldu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.

30 Eylül: İsrail askeri araçlarının, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi.

1 Ekim: İran, İsrail'e yüzlerce füze fırlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füzeli saldırılara ilişkin Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'a yönelik suikastların planlandığı hava üsleri ve askeri merkezlerin hedef alındığı aktarıldı.

İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

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Yorumlar (12)

ASD:

Suriye rejimini de vuruyorsa Rusya suriye rejimini koruyordu. Rusya niye karşılık vermiyor? Yoksa Rusya bir tek suriyenin güneyindeki Türklere karşı mı rejimi koruyor?

33
1
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Nilay Durmaz:

İran dan atılan fuzelerden sonra İran bunun hesabını verecek diyip Lübnan a daha fazla füze gönderip sonra Suriye ye saldırmak ta ne demek. Resmen tiyatro.

16
0
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Halil Durmaz:

Suriye ne halt yiyor acaba

15
1
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ali gökşen:

İran Suriye ye girmekle İsrail in Suriye ye saldırmasını meşru göstermeye çalışıyor... işid bahanesiyle siyonizm Sünni topraklarında silah deniyor..

14
0
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Aras Yılmaz:

Suriye hava güvenliği açısından Türkiyeden daha iyi. S300 ve Pantshir ler çoğu füzeyi yakalıyor. İsrail Suriye ye pek etki edemiyor.

4
8
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BARBAROS:

Bizim komşunun köpeğide öleceği gün çok saldırgan olmuştu sesinden mahalleli uyuyamamıştı..

9
0
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Tekin Avci:

Suriye hava savunması 1 tek israil uçağı vurmuyor nasıl oluyor

6
0
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BARBAROS:

Suriye de bir yönetim yok mu? Şamar oğlanı gibi dayak yiyor sesi çıkmıyor

1
0
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VEFA:

Karşılarında ABD var, siz İsrail mi sanıyorsunuz. Deli deliyi görünce çomağını saklarmış!..

0
0
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Zübeyr Doğan:

İsrail söz konusu olunca, Rusya,Çin tıssss. Suriyede Türkiye uçağını düşüren Ruslar, israilden tırsıyor mu.... Yada Ruslar Suriyeyi İsraile sattı mı.

0
0
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