İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı

İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki neredeyse tüm ülkelerin uyarısına rağmen Orta Doğu'daki gerilimi arttırmaya devam ediyor. Gazze'de katliamı sürdüren İsrail, Lübnan'ın ardından Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi.

3 SİVİL ÖLDÜ, 3 SİVİL YARALANDI

Suriye rejiminin ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 17.25 sularında Mezze Mahallesi'ndeki bir binayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi. Haberde, "Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Bölgede maddi hasar oluştu." ifadesi kullanıldı. İsrail güçlerinin önceki gece de Mezze'de birden fazla askeri noktaya hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti. İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İRAN'DAN FÜZE SALDIRISI FİTİLİ ATEŞLEDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

SON 15 GÜNDE NELER YAŞANDI?

17-18 Eylül: Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazları ve telsizler iki dalga halinde patlatıldı, en az 37 kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı.

20 Eylül: İsrail, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye mahallesine saldırı düzenledi ve 55 kişiyi öldürdü.

23 Eylül: İsrail, Lübnan'a büyük bir bombardıman başlattı ve ülkenin güneyinde, doğusunda ve başkentinde belirlediği en az 1300 hedefi vurdu. Tek bir günde 550'den fazla kişi öldürüldü.

25-26 Eylül: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, New York'taki BM zirvesinde dünya liderleri gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu. (ABD, İngiltere ve AB yönetimi dahil 12 ülke ve organizasyonu ateşkes çağrısı yaptı. İsrail çağrıyı reddetti.

27 Eylül: Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Hizbullah'ı yenme" sözünü sarf ettikten saatler sonra örgütün Beyrut'taki karargahı vuruldu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.

30 Eylül: İsrail askeri araçlarının, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi.

1 Ekim: İran, İsrail'e yüzlerce füze fırlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füzeli saldırılara ilişkin Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'a yönelik suikastların planlandığı hava üsleri ve askeri merkezlerin hedef alındığı aktarıldı.