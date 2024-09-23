İsrail'den Lübnan'a saldırı! 50 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba üstüne bomba yağdırıp on binlerce Filistinliyi katleden İsrail savaşı bölgeye yaymakta kararlı.

SİBER SALDIRILARLA HEDEF ALMIŞLARDI

Siber saldırılarla Lübnan'daki Hizbullah mensuplarını hedef alan İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği hava saldırısıyla da onlarca kişiyi öldürmüştü.

LÜBNAN'A BOMBA YAĞDIRDILAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında ise ilk belirlemelere göre 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kişinin yaralandığını belirtti.

50 KİŞİ ÖLDÜ, 300'DEN FAZLA YARALI VAR

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin Sağlık Bakanlığının paylaştığı bilgilere yer verildi. Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar arasında kadın, çocuk ve sağlık çalışanları bulunuyor.

BUGÜN 300'DEN FAZLA HEDEFİ VURDULAR

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik hava saldırılarını bu sabahtan itibaren yoğunlaştırdı. Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla "hedefin" vurulduğu belirtildi. Saldırıların yanı sıra İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sivillere, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı.

SİVİLLER ÜLKENİN KUZEYİNE DOĞRU KAÇIYOR

Sabah saatlerinde başlayan iki ayrı hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeden dumanlar yükseldi. Saldırılar nedeniyle özellikle Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde ikamet eden siviller, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

YOLLARDAKİ ARAÇ TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanların araçlarla bölgeden ayrılmasının ardından kuzeye giden yollarda yoğun trafik oluştu. Sosyal medyada yer alan görüntülerde başkent Beyrut'a doğru giden yollardaki araç trafiği dikkati çekiyor.