İsrail'den alçak oyun! Gazze'de ateşkes devam ederken Batı Şeria'ya saldırdılar

Hamas ile varılan geçici ateşkesin 6. gününde İsrail'den alçak bir hamle geldi. Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin şehrine baskın düzenleyen İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşatma altına alırken, çok sayıda Filistinliyi gerçek mermilerle hedef aldı. Çatışmalarda çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

İsrrail ile Hamas arasında ilan edilen 4 günlük geçici ateşkes 2 gün daha uzatılırken, süreç bugün resmen sona eriyor. Ateşkes sürecinin uzatılması için çeşitli girişimler devam ederken İsrail ordusundan alçak bir hamle daha geldi. Gazze'de ateşkes süreci devam ederken Batı Şeria'ya saldıran İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşatma altına aldı, gerçek mermilerle hedef aldığı çok sayıda Filistinliyi yaraladı ve gözaltına aldı.

CENİN MÜLTECİ KAMPI KUŞATMA ALTINDA

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun, buldozerler eşliğinde Cenin kentine çeşitli yönlerden girerek birçok mahalleye baskın düzenlediği, keskin nişancılarını yüksek binanın çatılarına konuşlandırdığı ve Cenin Mülteci Kampı'nı her taraftan kuşatma altına aldığı kaydedildi.

İKİ GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Haberde, ordu güçlerinin, kimlikleri henüz bilinmeyen iki genci bir aracın içinde gözaltına aldığı, Cenin Devlet Hastanesi'nin acil girişinin önünde ve çevresinde konuşlandıkları, buldozerlerinin altyapıyı ve vatandaşların mülklerini tahrip ettiği belirtildi.

HASTANELER KUŞATMA ALTINA ALINDI

Filistin devlet televizyonunun haberinde de yüzden fazla İsrail askeri aracı ve 7 buldozerin Cenin şehrine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği, Cenin Devlet Hastanesi, İbn Sina Hastanesi ve Er-Razi Hastanesi'nin ordu tarafından kuşatıldığı ifade edildi. Haberde, baskında İsrail ordusunun "arananlar" olarak sınıflandırdığı Filistinlileri hedef aldığı ve aradıkları kişiyi bulamamaları halinde babası, annesi veya akrabalarından birini gözaltına aldıkları kaydedildi.

İŞGALCİ İSRAİL SİVİLLERİ GERÇEK MERMİLERLE HEDEF ALDI

Görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, Cenin kentinin "Sinema Kavşağı" bölgesi ile Cabiriyyat Mahallesi ve Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail ordu güçleriyle Filistinlilerin arasında silahlı çatışma çıktığını söyledi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada İsrail ordusunun, Kızılayın ambulans ekiplerinden birini Cenin Devlet Hastanesi önünde alıkoyduğu, ayağından gerçek kurşunla yaralanan kişinin hastaneye naklini engellediği bildirildi. Açıklamada ayrıca Kızılay ekiplerinin Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Askeri Hapishanesi yakınlarında gerçek mermiyle yaralanan iki kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu gerçek mermiyle karnından ağır yaralanan kişinin El-Ehli Hastanesi'ne getirildiği ifade edildi.

ÇOCUKLARI TUTUKLADILAR

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana büyük bir soykırıma imza atan işgalci İsrail Batı Şeria'da da katliam ve baskıya ağırlık verdi. Bir taraftan Gazze'de esir takası görüntüleri gelirken Batı Şeria'da işgalci İsrail'in çok sayıca çocuğu tutukladığı görüntüler düşmeye devam ediyor.