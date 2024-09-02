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İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor

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İsrail sokaklarında tansiyon yüksek. Gazze'de 6 esirin cansız bedenine ulaşıldıktan sonra başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde toplanan binlerce İsrailli, ateşkes anlaşmasını imzalamayan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ve hükümetini protesto ediyor. Protestoların merkezi olarak Tel Aviv öne çıkarken, ülke genelinde protestolara katılımın 500 bini aştığı belirtiliyor.

İsrail'de deyim yerindeyse ortalık yangın yeri. Gazze'de 6 esirin cansız bedenine ulaşılması bardağı taşıran son damla oldu. Rehine aileleri ve savaş karşıtlarının çağrısı üzerine Başbakan Netanyahu'nun istifasını isteyen yüz binlerce İsrailli sokaklara inerek kitlesek eylemler düzenliyor. Tel Aviv kentinde bulunan Savunma Bakanlığı önünde toplanan binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ve hükümetini protesto etti. Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor

İsrail'de ateşkes ve esir takası talebiyle yapılan eylemlerin merkezi başkent Tel Aviv oldu. Savunma Bakanlığının bulunduğu Menachem Begin ve Kaplan caddelerinde gösteriyi organize eden gruplar, Tel Aviv'deki protestolara yaklaşık 300 bin kişinin katıldığını, ülke genelinde ise gösterilere katılımın 500 bini aştığını belirtti.

İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor

Gazze Şeridi'ndeki bir tünelde 6 esirin cansız bedenine ulaşılması İsrail'de deprem etkisi yaratan son gelişmenin ardından rehine ailelerinden Netanyahu için uyarı gelmişti. Rehine aileleri, "Netanyahu rehineleri yüzüstü bıraktı, bu artık bir gerçek. Yarından itibaren ülke titreyecek" diyerek kitlesel protesto çağrısında bulunmuştu.

İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor

İSRAİL'DE GENEL GREV BEN GURİON HAVALİMANI'NDA AKSAMALARA NEDEN OLDU

İsrail'de genel grev nedeniyle başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda aksamalar yaşandı. İsrail ordusunun dün Gazze'de 6 İsrailli rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamasının ardından İsrail işçi sendikası Histadrut, ülke genelinde genel grev çağrısı yapmıştı. Sendikaların ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için ülke genelinde başlattığı genel grev nedeniyle başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'de greve gidildi. Uçuşların askıya alındığı havalimanında aksamalar yaşanıyor. Bagaj taşıma bantlarının çalışmadığı havalimanında çok sayıda yolcu kontuarların çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. İsrail hükümeti ise ülkenin en büyük sendikalarından Histadrut'un çağrısı ile iş yerlerini, okulları ve ulaşım sektörünü etkileyen genel grevin iptali için mahkemeye başvurmuştu.

İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor

İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor

İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor

İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Binyamin Netanyahu Politika Tel Aviv Tansiyon İsrail Hukuk Dünya Gazze

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