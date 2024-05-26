İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar devam ederken İsrail basınında çarpıcı bir analiz yayınlandı. Analize göre İran'ın, Rusya desteğiyle kısa bir süre içinde İsrail'e büyük bir saldırı yapacağı öne sürüldü.

"SİBER SALDIRILARI RUSYA'NIN DESTEĞİYLE YAPTILAR"

İsrail'de faaliyet gösteren Hayom gazetesi, İran ve Rusya arasındaki ittifaka dikkat çekerek bu ittifakın daha da güçleneceğini ifade etti. Son dönemlerde İsrail'deki devlet kurumlarına yapılan siber saldırıların İran tarafından yapıldığını açıklayan gazete, Tahran yönetiminin bu konuda Rusya'dan yardım aldığını iddia etti.

"RUSLAR ORTA DOĞU'DA DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORLAR"

Gazetenin analizinde Rusların Orta Doğu'da daha da söz sahibi olmak istediği ifade edilirken, İran'ın Rusya'dan uçak, helikopter, radar sistemleri ve diğer silahları almasının İsrail'i rahatsız ettiği bildirildi.

"İRAN BÜYÜK BİR SALDIRI PLANLIYOR"

Gazetenin analizinde görüşlerine yer verilen bir İsrailli yetkili Rusya-İran ittifakına ilişkin, "İran büyük bir saldırı için hazırlık yapıyor. Tahran yönetimi Ruslarla yakın bir iş birliği içinde. Konvansiyonel silahları ve insansız hava araçlarını satın alıyorlar ama aynı zamanda muhtemelen Rusya'nın gelişmiş siber savaş yeteneklerinden de pay alıyorlar." dedi.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini iddia ederek, güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.