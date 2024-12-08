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İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"

İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik

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İsrail ordusu kaynakları, "İsrail güçlerinin son günlerde, İsrail'e tehdit oluşturan mühimmatları ve isyancılar tarafından ele geçirilme riski altında olan Suriye hava savunma sistemlerini hedef aldığını" duyurmuştu. Sıcak bölgede bu akşam art arda meydana patlamaların nerelerde meydana geldiği belli oldu. İsrail savaş uçakları, 61 yıllık Baas rejimini deviren grupların kontrolündeki silah depolarını ve askeri tesisleri vurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin Beşar Esad rejiminin çökmesinin ardından "Esad'ın düşüşü tarihi bir gün" ifadelerini kullanmıştı. Esad'ın Suriye'den kaçmasının ardından İsrail art arda dikkat çeken hamlelerde bulundu. İlk olarak Esad Rejimi ile yapılan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge anlaşmasının çöktüğünü dile getiren Netanyahu, ardından bölgeye asker konuşlandırmaya başladı. Gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu geceden itibaren ana savaş cephesi Suriye'ye taşınacak. Suriye cephesinde savaşmaya başlayacağız ve kimsenin sınırlarımıza ulaşmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. AA'nın muhaliflere ait uçak gözlem evi yetkililerinden aldığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Şam Mezze Askeri Havalimanı, Kuneytra Gara, Menket Elhadap, Şam Güvenli Emniyet Bölgesi, Kuneytra Tel Sham, Şam Askeri Bilim Merkezi, Dera ili kırsalındaki Tel Akrabe, Kalkale Askeri Üssü, Dera'daki Tel Tealep ve Gıyta beldesinde bazı noktaları vurdu. Hedef alınan yerler stratejik askeri tesisler ve silah depolarının bulunduğu noktalar olarak biliniyor.

İSRAİL BASINI: MÜHİMMATLARIN MUHALİFLERİN ELİNE GEÇMESİ ENGELLENİYOR

Haaretz'e konuşan İsrail ordusu kaynakları, "İsrail güçlerinin son günlerde, İsrail'e tehdit oluşturan mühimmatları ve isyancılar tarafından ele geçirilme riski altında olan Suriye hava savunma sistemlerini hedef aldığını" duyurmuştu. Suriye ordusunun çöküşünün aşırılıkçıların İsrail ile tampon bölgeye girmesine yol açabileceğinden endişe duyulduğunu ve bu nedenle İsrail güçlerinin bölgeye konuşlandırıldığını öne süren kaynaklara göre, ordu, yedek güçlerin gerekebileceği senaryoya da hazırlanıyor.

İsrail basınında son günlerde, Tel Aviv yönetiminin Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejiminin devrilmesinin ardından başta kimyasal silahlar olmak üzere kilit öneme sahip silahların kontrolünün Baas rejimini deviren grupların eline geçmesinden endişe ettiğine yönelik haberlere yer veriliyor.

İSRAİL ORDUSU, SURİYE'DEKİ GRUPLARDAN "TEHDİT ALGILIYOR"

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Hermon (Şeyh) Dağı'nı işgal ettiğini doğrulamıştı. Haberde, İsrail ordusu hava kuvvetlerine bağlı birliklerin Baas rejimini deviren gruplardan gelecek "olası tehditlere" karşı savunma pozisyonlarını tahkim etmek amacıyla Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdiği kaydedilmişti. İsrail ordusunun işgal için başlattığı operasyonun, Baas rejimini deviren grupların İsrail sınırındaki Suriye ordusu pozisyonlarını ele geçirmeye başlamasından sonra gerçekleştiği belirtilmişti.

İSRAİL ORDUSU, SURİYE'DE GÜVENLİK UYARISINDA BULUNDU

İsrail ordusu, askeri birliklerinin Suriye ile arasındaki tampon bölgeye girmesinin ardından, Suriye'nin güneyindeki köy ve kasabalarda yaşayanlara "evlerinizde kalın" uyarısı yaptı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "bir sonraki duyuruya kadar evlerinizde kalın" çağrısında bulundu. Suriye'nin İsrail sınırına yakın bölgelerindeki çatışmaların İsrail ordusunu "harekete geçmeye zorladığını" öne süren Ordu Sözcüsü Avichay, "Güvenliğiniz için evde kalmalı ve başka bir duyuruya kadar dışarı çıkmamalısınız." ifadesini kullandı. İsrail ordusu, İsrail sınırına yakın olan Kuneytra ili, Avfaniyye, Hamidiye, Batı Samdaniyye ve Kahtaniyye belde ve köyleri sakinlerine evlerinde kalma çağrısı yaptı. Ayrıca ordu, bugün Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

ESADIN DEVRİLDİĞİNE SEVİNEN TEK HÜCRELİ AMİPLER.ABD ASLA BU ÜLKENİN İYİLİĞİNE HAREKET ETMEZ.YAKINDA GÖRECEKSİNİZ YANILDIĞINIZI

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıCabbar aga:

Yani itrail suriyenin yarisini alacak yarisini da biz aliriz sonra komşu olupkozlarimizi paylasacagiz olay bu kadar basit

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıBen Yasar:

Bu muhaliflerin İsraile hizmet ettiklerini herkes biliyorda ama bu saf toplum anlayamadı hala. Bop tıkır tıkır işliyor. Esad gitti, israil istediğine ulaştı. Artık daha rahat ilgal edebilir. Teşekkürler Bop eşbaşkanı..

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Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıDamla Sengul:

Esad'a sevinenler sustu

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıMalatyalı:

Hts ve ossoya destek verenler ne demiştik hepiniz bop a çalışıyorsunuz diye . Ne oldu şimdi. Suriyenin toprakları İsraile gittimi gitmedimi. Gerçekleri göremiyorsunuz uyanın uyanın.

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Haber Yorumlarıisa kızmaz:

Bu sığır BM nerede

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Haber YorumlarıONUR NEGİŞ:

Nefretyanuuuuu senin sonunda geliyor..... inşallah...

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Oh oh vurmaya devam. Başı bozuklar ne yapacakları asla belli olmaz.

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Haber YorumlarıYilmaz Haydar:

yani İsrail'e ne oldu ki İsrail bu saldırıları yapıyor işte her şey ortada açık açık belli oldu İsrail sonra da diyecek Türkiye bunlara mühimmat veriyor Türkiye ile bir şeyler yapmaya çalışacak Türkiye bunlara sıra verirse ben de Ypgdiye silah vereceğim diyecek

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Haber YorumlarıBaba Yorgun:

Vur kurban olduğum vur,bu oyunu planlayanlar sevinmesin hevesleri boğazında kaldı

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