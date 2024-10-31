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İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
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İspanya'daki büyük sel felaketinden sonra bir haber de Tayvan'dan geldi. Saatteki hızı 184 kilometreye ulaşan kesintisiz rüzgarlar taşıyan Kong-rey Tayfunu'nun vurduğu ülkede bir kişi öldü, 73 kişi yaralandı. Sel ve toprak kayması tehlikesi bulunan bölgelerdeki 9 bin 658 kişi tahliye edilirken 153 bin haneye elektrik verilemiyor.

Bu yıl Pasifik'teki 21. tayfun olarak kayıtlara geçen Kong-rey Tayfunu, Tayvan'ı vurdu. Adada, sel ve toprak kayması tehlikesi bulunan bölgelerdeki 9 bin 658 kişi tahliye edildi.

Kong-rey Tayfunu'nun vurduğu Tayvan'da 1 kişinin öldüğü, 73 kişinin yaralandığı bildirildi. Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), sel ve toprak kayması tehlikesi bulunan bölgelerdeki binlerce kişi tahliye edildi. Nantou ilinde kara yolunda devrilen bir ağacın çarptığı küçük kamyonette seyahat eden 56 yaşındaki yabancı uyruklu 1 kadının hayatını kaybettiği belirtilirken, hangi ülkeden olduğuna dair bilgi verilmedi.

İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

YARALI SAYISI 73

Tayfunun neden olduğu şiddetli fırtına ve seller nedeniyle çeşitli illerde 73 kişinin yaralandığı belirtildi. Ada'daki 12 yerleşimde 91 acil durum barınağına 1822 kişinin yerleştirildiği ifade edildi. Taroko National Parkı'nda yürüyüş yaparken iletişimin kesildiği bildirilen Çekya'dan 2 turistle irtibat kurulduğu ve yerlerinin tespit edildiği bilgisi verildi.

153 BİN HANEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Şiddetli rüzgar ve yağış, Ada genelinde sellere ve toprak kaymaları yol açarken evler, yollar ve kritik altyapı zarar gördü. Taiwan Power elektrik şirketi, Kong-rey Tayfunu nedeniyle Ada genelinde 153 bin hanenin elektriğinin kesildiğini, 96 bin haneye halen elektrik verilmediğini bildirdi. Tayvan'ın doğusundaki Taitung ve Haulien illeri elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen bölgeler oldu.

İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

UÇAK SEFERLERİ İPTAL

Tayfun nedeniyle Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda 241 uçak seferi iptal edildi, Taiwan Railway demir yolu şirketi doğu, batı ve güney hatlarındaki tren seferlerini durdurduğunu açıkladı. Ada'daki 22 şehir ve il düzeyindeki yerleşimde okullar ve iş yerleri tatil edilirken yarından itibaren birkaç bölge hariç eğitime ve iş faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.

SAATTEKİ HIZI 184 KİLOMETRE

Merkezi Meteoroloji İdaresi, Kong-rey Tayfunu'nun, bugün öğle saatlerinde Tayvan'ın güneydoğu kıyısındaki Taitung ilinin Çınggong kasabasına ulaştığını ve ardından kuzey-kuzeybatı yönünde iç kesimlere ilerlediğini açıkladı. Tayvan'ın karşı kıyısında, Çin'in doğu kıyısındaki Fucien eyaletinde de tayfun nedeniyle ikinci seviye alarm ilan edildi. Eyalette tayfun nedeniyle tren ve feribot seferleri ile sahil bölgeleri ve açık denizdeki inşaat faaliyetleri durduruldu. Tayfunun yol açabileceği afet koşullarına karşı tedbir olarak kurtarma gemileri, helikopterler ve devriye botları personeliyle birlikte hazır tutuluyor. Öte yandan, tayfun nedeniyle Fucien'in yanı sıra kuzeyindeki Cıciang ve Ciangsu eyaletleri ile Şanghay şehrinin kıyı bölgelerinde aşırı yağışın nehirlerdeki su seviyesini artırabileceğine işaret edilerek yerel yönetimlerin sel koruma tedbirlerini artırması istendi. Saatteki hızı 184 kilometreye ulaşan kesintisiz rüzgarlar taşıyan Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun oldu.

İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

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